Nacho Beristáin destapa vínculos entre el crimen organizado y el boxeo: 'A Canelo no se le toca'

La trayectoria deportiva de Saúl "Canelo" Álvarez ha sido puesta en tela de juicio por el histórico entrenador Ignacio Beristáin, quien dio a conocer información bastante comprometedora sobre el boxeador de 35 años.

En una reciente entrevista que dio para "El Boxglero", "Nacho" Beristáin reveló la que, según él, es la razón del éxito de Álvarez en el mundo del pugilismo. Durante la plática, el entrenador reveló los vínculos que tiene el crimen organizado en el mundo del boxeo y "Canelo" no quedó fuera de polémica.

"Hay peleas cuyos resultados simplemente no convencen. No se puede hablar mal de 'Canelo' porque está blindado por muchos intereses", confesó el veracruzano de 86 años.

Beristáin relató una historia acontecida en Jalisco en donde se vio de cerca con personas importantes dentro del mundo de los cárteles. Tras ser interceptado por un grupo de hombres armados, el entrenador tuvo que acompañarlos para tomarse una foto con quien los hombres en cuestión llamaron "el patrón", pudiéndose tratar de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el encuentro, "el patrón" — de quien Beristáin mantuvo el anonimato — agradeció el gesto del entrenador y le pidió "nunca perder la humildad", mientras sostenía una bolsa de palomitas en sus manos, como un fanático más del boxeo.

En palabras del propio "Nacho", este "patrón" tiene nexo directo con "Canelo". "Ese cabrón es el padrino del pinche pecoso", dijo Beristáin, con mucha seguridad en sus palabras. "Incluso ya apareció alguien que dice: ‘a 'Canelo' no se le toca’, un mafioson", añadió el entrenador.