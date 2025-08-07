Deportes Canelo Álvarez Leagues Cup 2025 Santos Laguna David Faitelson Algodoneros del Unión Laguna

Canelo Álvarez

Nacho Beristáin destapa vínculos entre el crimen organizado y el boxeo: 'A Canelo no se le toca'

El legendario entrenador aseguró que el éxito del boxeador tapatío estaría ligado a influencias del crimen organizado y afirmó que está "blindado por muchos intereses"

Nacho Beristáin destapa vínculos entre el crimen organizado y el boxeo: 'A Canelo no se le toca'

Nacho Beristáin destapa vínculos entre el crimen organizado y el boxeo: 'A Canelo no se le toca'

EL UNIVERSAL

La trayectoria deportiva de Saúl "Canelo" Álvarez ha sido puesta en tela de juicio por el histórico entrenador Ignacio Beristáin, quien dio a conocer información bastante comprometedora sobre el boxeador de 35 años.

En una reciente entrevista que dio para "El Boxglero", "Nacho" Beristáin reveló la que, según él, es la razón del éxito de Álvarez en el mundo del pugilismo. Durante la plática, el entrenador reveló los vínculos que tiene el crimen organizado en el mundo del boxeo y "Canelo" no quedó fuera de polémica.

"Hay peleas cuyos resultados simplemente no convencen. No se puede hablar mal de 'Canelo' porque está blindado por muchos intereses", confesó el veracruzano de 86 años.

Beristáin relató una historia acontecida en Jalisco en donde se vio de cerca con personas importantes dentro del mundo de los cárteles. Tras ser interceptado por un grupo de hombres armados, el entrenador tuvo que acompañarlos para tomarse una foto con quien los hombres en cuestión llamaron "el patrón", pudiéndose tratar de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el encuentro, "el patrón" — de quien Beristáin mantuvo el anonimato — agradeció el gesto del entrenador y le pidió "nunca perder la humildad", mientras sostenía una bolsa de palomitas en sus manos, como un fanático más del boxeo.


En palabras del propio "Nacho", este "patrón" tiene nexo directo con "Canelo". "Ese cabrón es el padrino del pinche pecoso", dijo Beristáin, con mucha seguridad en sus palabras. "Incluso ya apareció alguien que dice: ‘a 'Canelo' no se le toca’, un mafioson", añadió el entrenador.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Nacho Beristáin Canelo Álvarez Saúl Canelo Álvarez

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Nacho Beristáin destapa vínculos entre el crimen organizado y el boxeo: 'A Canelo no se le toca'


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404703

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx