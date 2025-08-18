Museo del Desierto en Saltillo: horarios, precios y experiencias que no te puedes perder

Si planeas visitar Saltillo, el Museo del Desierto es una parada obligada para toda la familia. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas (cerrado los lunes), el museo ofrece una experiencia educativa y divertida que combina ciencia, historia y naturaleza.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Fósiles y animatronics de dinosaurios , como el Tiranosaurio rex, Hadrosaurio y Quetzalcoatlus.

Colonia de perritos de la pradera y fauna representativa del desierto mexicano.

Jardín botánico con una variedad de cactáceas y plantas adaptadas a ecosistemas áridos.

Salas temáticas sobre paleontología, evolución y biodiversidad del desierto.

Precios de entrada 2025:

Adultos (13 años en adelante): $245 MXN

Niños (4 a 12 años): $160 MXN

Paquete familiar (2 adultos + 2 niños): $650 MXN

Descuentos disponibles para docentes, estudiantes y adultos mayores con identificación oficial.

El museo también ofrece visitas guiadas y actividades educativas, ideales para quienes buscan profundizar en la historia natural y la ecología del desierto mexicano.

Ubicación: Blvd. Carlos Abedrop Dávila No. 3745, Parque Las Maravillas, Saltillo, Coahuila.Teléfono: (844) 986 9000Más información: www.museodeldesierto.org

Con una combinación de entretenimiento y educación, el Museo del Desierto garantiza una visita inolvidable para grandes y chicos, acercando a todos a la riqueza del ecosistema desértico mexicano.