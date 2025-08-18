Estilo de vida

Museo del Desierto en Saltillo: horarios, precios y experiencias que no te puedes perder

Explora fósiles de dinosaurios, jardines botánicos y exhibiciones interactivas en uno de los museos más visitados del noreste de México

Si planeas visitar Saltillo, el Museo del Desierto es una parada obligada para toda la familia. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas (cerrado los lunes), el museo ofrece una experiencia educativa y divertida que combina ciencia, historia y naturaleza.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

  • Fósiles y animatronics de dinosaurios, como el Tiranosaurio rexHadrosaurio y Quetzalcoatlus.

  • Colonia de perritos de la pradera y fauna representativa del desierto mexicano.

    Jardín botánico con una variedad de cactáceas y plantas adaptadas a ecosistemas áridos.
    

    Salas temáticas sobre paleontología, evolución y biodiversidad del desierto.
    

Precios de entrada 2025:


    

    Adultos (13 años en adelante): $245 MXN
    

    Niños (4 a 12 años): $160 MXN
    

    Paquete familiar (2 adultos + 2 niños): $650 MXN
    

    Descuentos disponibles para docentes, estudiantes y adultos mayores con identificación oficial.
    

El museo también ofrece visitas guiadas y actividades educativas, ideales para quienes buscan profundizar en la historia natural y la ecología del desierto mexicano.


Ubicación: Blvd. Carlos Abedrop Dávila No. 3745, Parque Las Maravillas, Saltillo, Coahuila.Teléfono: (844) 986 9000Más información: www.museodeldesierto.org


Con una combinación de entretenimiento y educación, el Museo del Desierto garantiza una visita inolvidable para grandes y chicos, acercando a todos a la riqueza del ecosistema desértico mexicano.


               
               


               

               
               

               
               
               
