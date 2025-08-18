Museo del Desierto en Saltillo: horarios, precios y experiencias que no te puedes perder
Si planeas visitar Saltillo, el Museo del Desierto es una parada obligada para toda la familia. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas (cerrado los lunes), el museo ofrece una experiencia educativa y divertida que combina ciencia, historia y naturaleza.
Entre sus principales atractivos se encuentran:
-
Fósiles y animatronics de dinosaurios, como el Tiranosaurio rex, Hadrosaurio y Quetzalcoatlus.
-
Colonia de perritos de la pradera y fauna representativa del desierto mexicano.
-
Jardín botánico con una variedad de cactáceas y plantas adaptadas a ecosistemas áridos.
-
Salas temáticas sobre paleontología, evolución y biodiversidad del desierto.
Precios de entrada 2025:
-
Adultos (13 años en adelante): $245 MXN
-
Niños (4 a 12 años): $160 MXN
-
Paquete familiar (2 adultos + 2 niños): $650 MXN
-
Descuentos disponibles para docentes, estudiantes y adultos mayores con identificación oficial.
El museo también ofrece visitas guiadas y actividades educativas, ideales para quienes buscan profundizar en la historia natural y la ecología del desierto mexicano.
Ubicación: Blvd. Carlos Abedrop Dávila No. 3745, Parque Las Maravillas, Saltillo, Coahuila.Teléfono: (844) 986 9000Más información: www.museodeldesierto.org
Con una combinación de entretenimiento y educación, el Museo del Desierto garantiza una visita inolvidable para grandes y chicos, acercando a todos a la riqueza del ecosistema desértico mexicano.