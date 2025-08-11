Municipio pagará estudio por obra de Paso Vial Villa Florida que piden vecinos

El Municipio de Torreón se hará cargo de cubrir los gastos del estudio integral que vecinos de la colonia Villa Florida han estado solicitando para conocer el impacto que tendrá la obra de ampliación del Paso Vial en las viviendas que están junto al bulevar La Nogalera y unas 26 familias que las ocupan, el cual tendrá un costo de 150 a 160 mil pesos.

Con este compromiso se avanza en la construcción de acuerdos y la intención de armonizar este proyecto para el beneficio de todos, dijo el Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem tras una reunión que este lunes se llevó a cabo con habitantes del sector.

Aclaró que las obras van a continuar, por lo que el peritaje se hará a la par de la ampliación del Paso Vial Villa Florida, cuyos trabajos no se van a interrumpir mientras se buscan soluciones alternas a la afectación que pudieran sufrir quienes viven en ese sitio y la forma de mitigarla.

Tras la reunión, en la que también estuvo el director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez con un grupo de habitantes del sector y sus representantes, se estableció el compromiso de atender esa petición y algunas consideraciones especiales para quienes viven sobre la calle Rodolfo González Treviño, frente al área donde desarrollan los trabajos.

Los resultados se podrán conocer en un lapso de 20 a 30 días, incluso menos, al cabo de los cuales se acatarán las observaciones que de ahí surjan, más otras necesidades que fueron planteadas por algunas personas que acudieron a esa reunión.

Reconoció que en un principio existía el temor de que el dictamen no fuera aceptado por alguna de las dos partes, pero tras la reunión se vio que hay confianza de los ciudadanos hacia la autoridad.

Por ello, se pidió al ingeniero civil que lo llevará a cabo, actuar con profesionalismo y emitir su opinión de experto conforme a los detalles técnicos de la obra, visitas al lugar, mediciones de flujos y demás aspectos a los que podrá tener acceso.

Por otra parte, informó que el día de mañana martes acudirá a la colonia donde se efectuará una reunión de socialización del proyecto.