Municipio de Torreón adquiere solo dos viviendas para continuar con obra vial en Villa Florida

El Municipio de Torreón confirmó que, para la ejecución de la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida, únicamente dos viviendas fueron adquiridas, descartando la necesidad de más compras.

El director de Obras Públicas Municipales, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, explicó que la decisión de comprar estas propiedades se tomó con base en criterios técnicos, con el objetivo de garantizar un radio de giro adecuado en la vialidad. Esto permitirá que camiones de servicio como los de basura y gas transiten sin complicaciones.

“El alcalde fue muy consciente y dijo: ‘Compremos las últimas dos casas’ para asegurar que cualquier camión pueda maniobrar sin dificultad”, mencionó el funcionario. Con esta adquisición, el proyecto contará con siete metros de carpeta asfáltica para estacionamiento y cuatro metros de circulación en un solo sentido, asegurando la movilidad de los vecinos sin comprometer sus espacios.

No obstante, indicó que algunos sectores han intentado aprovechar la situación para presionar por más compras, aun cuando los estudios técnicos indican que no es necesario. Mencionó que existen líderes sociales que han tratado de forzar la adquisición de más viviendas, pero el proyecto es claro y funcional sin necesidad de ello.

El proyecto, que tiene una inversión de 20 millones de pesos más IVA, ha sido adjudicado a la empresa ICOTSA y se encuentra en fase de preparación administrativa antes de su arranque oficial. De acuerdo con el director, se ha trabajado en la sociabilización con los vecinos, realizando reuniones técnicas y marcando sobre el pavimento las áreas de obra para que los colonos comprendan el impacto positivo de la vialidad.

La compra de las viviendas no fue parte del presupuesto de Obras Públicas, sino que se gestionó directamente con la Tesorería Municipal, previa evaluación y acercamiento con los propietarios, pues no tenía sentido solicitar la compra si los dueños no estaban interesados, por lo que primero se verificó la disposición de venta y después se gestionó el trámite.

Von Bertrab Saracho dijo que la obra mejorará la conectividad y la seguridad vial en la zona, asegurando que la movilidad de los residentes no será afectada, sino optimizada con nueva infraestructura.