Multan a Niurka en Yucatán, exhibe al policía y la tunden en redes

Niurka se molestó porque fue multada en Mérida, Yucatán, por viajar sin usar el cinturón de seguridad, y la vedette cubana exhibió al agente de tránsito que la detuvo mientras viajaba de copiloto junto a su pareja Bruno, sin embargo, en redes sociales le dieron la razón al agente de tránsito por aplicar el reglamento, y criticaron a la bailarina por haber violado la ley desde hace cuatro años, tiempo que lleva viviendo en esa ciudad.

La cubana de 57 años cuestionó al agente de tránsito de por qué en cuatro años que lleva viviendo en Mérida, nunca otro agente la había detenido, a través de sus historias registró el momento.

"Me acaba de parar este personaje para decirme que me va a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad, llevo cuatro años viviendo en Mérida Yucatán, saludada por todos los oficiales de esta ciudad que además son relindos y súper amables", dijo; "Se le antojó eso hoy", consideró.