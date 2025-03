Multa Profeco autofinancieras, van más de 200 quejas de consumidores en Torreón

Un total de 107 quejas en contra de autofinancieras han sido conciliadas durante el último año y el primer bimestre de 2025 por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin embargo, hay 63 que se mantienen en trámite y 19 que no han podido ser conciliadas.

Se trata de casi 200 quejas que se han registrado en contra de empresas que venden a la gente la ilusión de contar con un vehículo, les piden firmar contratos sin necesidad de aval, pero luego resulta que sí se requiere de esta figura legal y en consecuencia, les hacen penalizaciones sobre el enganche que habían aportado, por lo que no se les regresa la totalidad del dinero invertido.

Profeco dio a conocer que se han aplicado multas a dos de estos proveedores, por 70 mil y 25 mil pesos, respectivamente.

Entre las acciones que se han realizado, indicó que se han recibido quejas de los consumidores afectados logrando recuperar montos de importes pagados a las empresas. También se han ejecutado diversas visitas de vigilancia y atendido denuncias en contra de las autofinancieras locales. En conjunto con la Fiscalía, se han desplegado operativos de revisión.

Galio Vega Abrego, director de Profeco en Torreón, informó que hay cinco autofinancieras que concentran las quejas de la ciudadanía. En el caso de ANM Motors SA de CV, se han recibido 16 quejas en lo que va del 2025, las cuales se encuentran en trámite. Sin embargo, hay 38 quejas que fueron conciliadas del 2024, 7 no conciliadas y 20 en trámite.En lo que corresponde a ADC Servicios Globales SAPI de CV, hay 16 quejas en trámite de este año y 1 ha sido conciliada. Del 2024, hubo 44 quejas que fueron conciliadas 8 no conciliadas y 24 siguen en trámite.Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey SA de CV en este año ha recibido 8 quejas que están en trámite. De 2024, 17 fueron conciliadas, 2 no conciliadas y 4 en trámite.Facecar Saltillo SA de CV ha acumulado 22 quejas en trámite en 2025 y 2 fueron conciliadas. De 2024, 8 fueron conciliadas y 3 están en trámite.De Sistema Único de Autofinanciamiento SA de CV, se tiene 1 queja de este año, sin embargo, de 2024 se tienen 2 no conciliadas y 1 en trámite.

La Profeco recomienda a la ciudadanía que antes de firmar un contrato en una autofinanciera tome algunas previsiones como son no firmar nada antes de leer completamente el contrato. Verificar muy bien el alcance del contrato de autofinanciamiento, porque debe estar inscrito dentro del Registro Público de Contratos de Adhesión en la Procuraduría, o en su defecto en el portal de Condusef.

Visitar la página de consulta pública del Registro de Contratos de Adhesión en la Procuraduría, preferentemente con la razón social de la empresa que va a contratar, para conocer el alcance y clausulado del modelo de contrato aprobado. Visitar la página de Buró comercial y verificar el número de quejas vigentes de todo el país, así como el comportamiento de resultado de expedientes conciliados y no conciliados.

Profeco recomienda, antes de firmar y celebrar el contrato, consultar muy bien con el vendedor de la autofinanciera el plazo a meses que se suscribe para conocer de manera precisa la mensualidad a que será acreedor el consumidor, la entrega del vehículo, no el que le indican de manera verbal sino el que contempla y se celebra dentro del documento.

Conocer de manera clara el monto a cubrirse por concepto de la inscripción del contrato y de los importes de las mensualidades volátiles hasta la adjudicación del inmueble. Leer, dentro del contrato, las letras pequeñas, el comprobante de ingresos, junto con el aval, relativo a los pagos para poder hacer frente a la obligación, en caso del cumplimiento del consumidor.

Ubicar, dentro del clausulado, la penalización con el número de mensualidades para el caso de rescisión del contrato. Tener mucho cuidado de caer en atractivas farsas de autofinancieras que no solicitan Buró de Crédito, ni avales a consumidores, por ser una falacia, no existe un préstamo sin garantías.

Invocar tu derecho inalienable de cancelar el contrato dentro de los 5 días hábiles de suscrito al contrato para que opere el artículo 56 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se cancele el contrato, sin efectos para las partes y opere la devolución total del dinero pagado.

Exigir tu contrato suscrito ante la parte proveedora. Vega Abrego señaló que Profeco respalda a los consumidores en caso de una queja contra las autofinancieras, pero es indispensable que el consumidor lea bien lo que firma y los compromisos que contrae.

¿Cómo asesorarte si fuiste víctima?

Para asesorías se pone a disposición del consumidor al canal de atención 800 468 8722, así como los teléfonos locales 871 712 6409, 871 712 6406, 871 712 6407, 871 712 7473, 871 712 7475, 871 716 6500, 871 716 6379 o al correo electrónico para denuncia en contra de establecimientos que es [email protected], también [email protected], preferentemente aportando nombre comercial y domicilio del establecimiento.