Mujeres en el poder: entre la paridad y la violencia política

A principios del mes pasado, María Teresa Valdez Arreola, síndica de vigilancia de Mapimí, Durango reveló ser víctima de violencia política por razón de género por parte del alcalde del municipio, Fernando Reverte Granados, y su sobrino y secretario particular, Alberto Reverte Armendariz, principalmente.

Este mismo diario reportó que la funcionaria había sufrido, entre otros comportamientos, insultos y faltas de respeto, incluso de índole sexual, por lo que desde el 19 de julio del año pasado, Valdez Arreola inició un proceso legal ante la Fiscalía y después ante el Tribunal Electoral de Durango.

Luego de una investigación, se supo que los tribunales electorales local y federal, determinaron que, tanto Reverte Granados y Reverte Armendariz, pero también la secretaria del ayuntamiento Marisela Magallanes y la tesorera municipal, María Coronado, habían ejercido contra la síndica, violencia política por razón de género.

Aunque el término anterior es relativamente nuevo, esto no quiere decir que las agresiones contra las mujeres en la arena política no existieran, si existían, sólo que no tenía un nombre, así como tampoco era considerado un delito.

Cecilia Lavalle Torres, escritora, conferencista y capacitadora en temas relacionados con los derechos humanos, el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, informó para este reportaje, que conforme las mujeres han ido accediendo a cargos de poder político, a la par, la violencia contra ellas se ha exacerbado, por ende, las feministas se esforzaron, primero, en ponerle un nombre y después, en lograr que fuera tipificado como un delito.

“El primer país en tipificar ese delito fue Bolivia. En México ocurrió en el 2020, cuando logramos las reformas legales para darle un concepto: violencia política contra las mujeres en razón de género y se reformaron 8 leyes”, informó Lavalle Torres.

Es así que actualmente en México existen varias leyes que sancionan la violencia política contra las mujeres, que, según Ángeles Rentería Jaquez, abogada litigante en Asesoría Jurídica Promujer e Infancias, se trata de una violencia palpable, pero, expresó: “desgraciadamente muy normalizada”.

Por ello, puntualizó, se vuelve importante hablar del tema y sobre todo el informar de las alternativas legales que existen para denunciar este tipo de violencia.

En ese sentido, este diario accedió al testimonio de la síndica María Teresa Valdez Arreola, así también dialogó con una escritora feminista, una abogada, una activista y una investigadora, mujeres que, de alguna manera, cada una desde su trinchera, han abordado el tema aquí expuesto.

‘EL SÓLO QUERÍA QUE YO FIRMARA’

Desde el inicio de su gestión en septiembre de 2022, mencionó, María Teresa Valdez Arreola, síndica municipal de Mapimí, se enfrentó a obstáculos para desempeñar sus funciones.

Según su testimonio, el presidente municipal Fernando Reverte Granados, intentó limitar su papel a la firma de documentos sin cuestionamientos.

“Él solo quería que yo firmara y no preguntara ni cuestionara nada”, compartió.

Las tensiones aumentaron cuando Valdez Arreola recibió una visita de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia anónima. Luego de negarse a firmar documentos sin la debida información, dijo, le fueron retenidas cuatro quincenas de su sueldo. Una de febrero, las dos de marzo y la primera de abril.

Con el tiempo, al persistir en su exigencia de transparencia, también se le retiró un fondo destinado a gestiones sociales, el cual le fue devuelto seis meses después.

En febrero del año pasado, Valdez Arreola y seis regidores cuestionaron la gestión de la secretaria del Ayuntamiento y solicitaron su remoción. Además, rechazaron aprobar la cuenta pública por falta de información. Como consecuencia, la síndica sufrió nuevos ataques.

Ante esta situación, en julio de 2023, presentó denuncias ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) y la Fiscalía de la Mujer.

El IEPC determinó que había elementos suficientes para considerar su caso como violencia política por razón de género y sancionó a la secretaria del ayuntamiento y a la tesorera municipal por obstruir la información requerida. En ese sentido, la remoción de la secretaria del Ayuntamiento ocurrió el 7 de diciembre del 2023.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado de Durango ha ratificado en dos ocasiones la sentencia contra Fernando Reverte Granados, ordenando la restitución del sueldo retenido, medidas precautorias para garantizar su seguridad y una disculpa pública que hasta la fecha, cabe mencionar, no ha sido emitida.

Pese a esto, el presidente municipal ha intentado revocar algunos puntos de la sentencia, argumentando motivaciones políticas por parte de la síndica.

Valdez Arreola también denunció expresiones misóginas por parte del presidente municipal y su entorno, así como la falta de apoyo por parte del Instituto Municipal de la Mujer.

“Nadie volteó a verme, ni me dieron respaldo cuando ya había una sanción por la reducción de mi sueldo”, señaló.

A pesar de los obstáculos, la síndica continúa en lucha por el respeto y la igualdad en el ejercicio del servicio público, haciendo un llamado a que hombres y mujeres puedan trabajar juntos en un ambiente de armonía.

“No se trata de dividirnos, sino de pedir respeto y cumplir con nuestras funciones”.

Actualmente su caso está a la espera de la sentencia del tribunal que ordena reponer el procedimiento.

APUNTES HISTÓRICOS

“No todas las violencias que vivimos las mujeres es violencia política por razón de género”, refiere Cecilia Lavalle.

Entonces ¿Qué es? La definición legal, según el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), es: “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.

En ese sentido, también se informa en la ley, puede ser perpetrada por: agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos,militantes, simpatizantes, medios de comunicación y personas particulares.

Aunque, como ya se mencionó, el concepto violencia política contra las mujeres es actual, la lucha femenina para acceder a derechos básicos como la propiedad, la participación legislativa y el ejercicio del poder, tiene raíces profundas, por ejemplo Lavalle de la Torre, se remontó a la Revolución Francesa del siglo XVIII, cuando, al establecerse los derechos del hombre y del ciudadano, se excluyó explícitamente a las mujeres.

Mencionó que desde entonces las mujeres han tenido que protestar, exigir y luchar para acceder a derechos básicos como la propiedad, la participación legislativa y el ejercicio del poder.

En México, por ejemplo, la demanda por el derecho al voto y la participación política comenzó en el siglo XIX, con eco de los movimientos sufragistas en el mundo occidental. Desde la Independencia, mujeres como las zacatecanas de 1824 comenzaron a exigir su reconocimiento como ciudadanas.

Esta lucha se intensificó en el siglo XX, con movimientos sociales en la década de 1930 que incluyeron huelgas de hambre y amenazas de incendiar el Palacio Nacional para exigir el derecho al voto.

El siglo XXI trajo consigo reformas fundamentales. A partir de 2011, los movimientos paritaristas lograron cambios legales que permitieron una mayor representación de mujeres en cargos públicos.

Todos estos esfuerzos culminaron en la elección de la primera mujer presidenta de México (Claudia Sheinbaum), pero también, dice Cecilia Lavalle, en un incremento significativo de mujeres en gubernaturas, congresos estatales y ayuntamientos.

Sin embargo, la experta señaló que estos logros no han eliminado la violencia política contra las mujeres. De hecho, dijo, está documentado que el acceso de las mujeres al poder ha intensificado las agresiones en su contra.

“La violencia política contra las mujeres existe desde el primer momento en que exigieron poder público, aunque antes no se tenía un nombre”, explicó.

Un ejemplo histórico de esta violencia, recordó, fue el caso de Olimpia de Gouges, autora de Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, quien fue guillotinada en la Revolución Francesa. Mientras que a los hombres se les acusaba de conspiradores, a ella se le ejecutó por “traicionar su condición de ser mujer”.

Como ya se mencionó, en México, la tipificación legal de la violencia política de género se logró hasta 2020 con la reforma de ocho leyes para sancionar administrativamente e incluso penalmente estas agresiones.

No obstante, la protección legal sólo abarca a candidatas y mujeres electas por voto popular, dejando fuera a quienes ocupan cargos administrativos en los poderes ejecutivos municipales, estatales y federales, así como a aquellas en la iniciativa privada.

Es así que ser mujer y política en México sigue siendo un desafío. Lavalle Torres destacó que, aunque el escenario ha cambiado significativamente, muchas figuras de poder continúan con una mentalidad de siglos pasados. “Siguen viendo a las sillas del poder como suyas y creen que nos las están cediendo”, criticó.

Por último, advirtió que no toda violencia que sufren las mujeres en el ámbito político es violencia política de género. Para ella es fundamental reconocer sus características específicas para diferenciarla. Además, aclaró que algunas mujeres también pueden reproducir estas violencias al no haber realizado un proceso de deconstrucción del patriarcado.

“El gran adversario de la equidad no son los hombres, sino el patriarcado”, concluyó.