Mujer se quita la vida en la colonia Filadelfia de Gómez Palacio

Una mujer se quitó la vida en su casa en la ciudad de Gómez Palacio, fue localizada por su hija, quien pese a que intentó ayudarla ya nada pudo hacer.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 16 de agosto del año en curso en el interior de una vivienda ubicada en calles del fraccionamiento Filadelfia de la ciudad de Gómez Palacio.

La persona fallecida respondía al nombre de María de Jesús de 58 años de edad, quien tenía su domicilio en el lugar de los hechos.

Fuentes de seguridad informaron que su hija, una femenina de 31 años de edad, llego al domicilio y comenzó a buscarla, para finalmente dar con ella en el patio de la finca.

La mujer occisa se encontraba en suspensión completa atada a una barda, por lo que de inmediato intentó auxiliarla.

Así mismo, solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para revisar a la persona y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal se movilizaron hasta el lugar y resguardaron la casa hasta la llegada de los servicios policiales.

El Agente del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, se encargó de tomar conocimiento del deceso.

El personal de la Policía Investigadora de Delitos se entrevistó con la hija de la occisa, quien le relató que su madre sufría depresión y que en anteriores ocasiones había atentado contra su vida.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.

Se espera que en las próximas horas los restos sean entregados a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.