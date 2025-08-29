Mujer resulta lesionada durante choque en el Centro de Torreón, rescatistas entraron en acción

Un aparatoso accidente vehicular registrado la mañana del viernes dejó como saldo a una mujer lesionada, dos más con crisis nerviosa y daños materiales de consideración en el sector Centro.

El percance ocurrió alrededor de las 8:45 horas, en el cruce de la avenida Presidente Carranza y calzada Matías Román, donde ambas conductoras involucradas aseguraron ante las autoridades viales tener el derecho de preferencia.

En el lugar fue necesaria la intervención de los elementos del cuerpo de Bomberos, paramédicos de Cruz Roja y agentes de Tránsito y Vialidad.

Con equipo de corte, rescatistas lograron liberar a Evelin, conductora de una de las unidades, quien resultó con lesiones en cervicales y extremidades inferiores, por lo que fue trasladada a un hospital.

Por su parte, Elisa Paola, quien conducía el segundo vehículo y que estaba en compañía de otras personas, fue valorada por paramédicos y presentó únicamente una fuerte crisis nerviosa, al igual que sus acompañantes, sin que fuera necesario su traslado.

El choque provocó el cierre parcial de la circulación en la Presidente Carranza, lo que obligó a los agentes de Tránsito a desviar el tráfico y generó congestionamiento en la zona hasta que los agentes de peritos del Tribunal de justicia Municipal realizaron el croquis correspondientes y ordenaron retirar las unidades siniestradas de la vialidad con apoyo e una grúa para después ser depositadas en las instalaciones del corralón oficial.

Las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, además de fijar el monto total de los daños materiales causados y las multas a imponerse.