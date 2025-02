Mujer pide ayuda para costear cirugía de su hijo, golpeado en un Centro de Rehabilitación

Una mujer pide ayuda para una operación que necesita su hijo, quien presenta doble fractura en la mandíbula, luego de que dice que fue agredido en un centro de rehabilitación, en el municipio de Torreón, incluso fue clausurado por las autoridades porque funcionaba de forma irregular.

La señora manifestó que, ya acudió a la Presidencia Municipal de Torreón para entregar un oficio, con la esperanza de que le ayuden, pues la cirugía tiene un costo de alrededor de 31 mil pesos , cantidad que no tiene por lo que pide el apoyo de las autoridades y de las persona para reunir esa cantidad.

“Yo lo único que pido es que me ayuden para la operación de mi hijo, él estaba en el Centro de Rehabilitación El Sembrador y me lo golpearon, me le hicieron dos fracturas en la mandíbula”.

La señora dijo que, su hijo de nombre Jaime tiene 32 años y debido a los problemas de drogadicción, decidió internarlo y pagaba 800 pesos por semana, además de que se le pedía alimentos y artículos de higiene personal y luego de unos 9 de permanecer en “rehabilitación”, asegura que fue golpeado.

El hecho se registró en septiembre, pero interpusieron una denuncia en octubre ante la Fiscalía del Estado, incluso comenta que, cuando el municipio clausuró el lugar, el cual se encontraba en el bulevar Revolución, en la zona centro de Torreón, no sabían dónde se lo habían llevado, pero luego les dijeron que Protección Civil, llevó a los pacientes a otro centros de rehabilitación y su hijo fue canalizado en uno que se encuentra en la colonia Campo Nuevo.

La señora dice que, incluso tras la clausura, las autoridades de la Fiscalía entrevistaron a cuatro personas, quienes relataron los abusos que se cometían y pese a que se dice que también formalizaron su denuncia, es fecha que no se ha detenido a la persona que administraba el lugar, a quien nombró como “el pastor Jesús”.

“Mi hijo no se lo llevaron a la Fiscalía pa´ denunciar, por que él no quiso y me dijo que si iba y denunciaba, lo iban a volver a golpear, por que a lo mejor lo iban a regresar otra vez ahí y pos tuvo miedo”.

Menciona que, fue su hermana quien acudió a visitarlo y se percató que tenía dificultad para comer, además de que lo notaba desesperado y estresado, incluso empezó a temblar y al preguntarle lo que ocurría, este le dijo que no pasaba nada que tenía frio, pero se fijó que no tenía un diente, por lo que ella le comentó que debía ir a verlo, porque algo raro estaba pasando.

Antes de que se le permitiera la siguiente visita, fue cuando clausuraron el lugar, por lo que ya cuando se encontraba en otro centro de rehabilitación, le permitieron llevarlo con un dentista, pero este les dijo que tenía fractura, por lo que lo canalizó con un médico maxilofacial, quien le pidió realizarle uno estudios, los cuales le costaron 2 mil 700 pesos y le confirmó que presentaba fractura parasinfisiaria derecha y fractura de rama mandibular izquierda en proceso de consolidación.

La señora cuenta que debido a la denuncia que presentó, el pastor sí le contestaba los mensajes, incluso le dijo que él se haría cargo de los gastos, que pidiera el dinero que necesitaba prestado y que luego el se lo reponía y así la trajo por meses hasta que “de plano” ya no le contestó, pero en los últimos mensajes le dijo que no estaba en la ciudad.

La mujer cuestionó que no avance la denuncia en la Fiscalía y todos estos meses lo único que le dicen es que no lo han detenido, por que no lo han ubicado, cuando se sabe que tiene otro Centro de Rehabilitación en el ejido Coyote de Matamoros, en donde incluso también hubo un problema, con un anexado, pues sus familiares no lo encontraban y organizaron una manifestación, pero dicen que, aunque también cerraron el lugar por algún tiempo, tienen conocimiento de que sigue funcionando.