Mujer intenta evitar que su vecino termine en fosa común, pero enfrenta trabas burocráticas

La vecina de un hombre que se encontraba en situación de abandono y que falleció el pasado 12 de febrero, está tratando de impedir que el cuerpo sea depositado en la fosa común, pero desafortunadamente se enfrenta al burocratismo, ya que no ha podido conseguir que en la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños Adolescentes y Adultos Mayores, en el municipio de Lerdo, se complete el trámite para que le entreguen el cuerpo.

“Por humanidad no puedo dejar que se lo lleven a la fosa común, él no tenía ningún familiar aquí, todos aquí lo cocíamos y él se hizo amigo de mi papá, se ayudaban y ya cuando murió mi mamá se procuraban más”, comenta Isela quien vive en la colonia Roberto Fierro y fue en ese sector en donde el señor Felipe Montoya Mendoza vivió muchos años, pero luego se estableció en un predio, cerca del ejido Los Ángeles, ya que a cambio de cuidar el lugar no se le cobraba renta.

¿Qué ocurrió con Felipe Montoya?

Fue en ese predio donde fue encontrado sin vida, el 12 de febrero y a enterarse ella y su papá se trasladaron al lugar y dice que cuando llegaron el personal de la Fiscalía del Estado les comentó que había fallecido por causas naturales, pero ella les comentó que el señor no estaba solo, ya que todos vivían en Querétaro y les dijo que no quería que lo depositaran en la fosa común, por lo que les pidió tiempo para “moverse” para sepultarlo y el mismo personal de la dependencia estatal le asesoró sobre el procedimiento que tenía que seguir.

Incluso dijo que, hace unos meses don Felipe empezó a tramitar su Pensión del Bienestar y logró contactarse con un primo hermano para que le sacara su acta de nacimiento, por lo que ella lo llamó para comunicarle sobre el fallecimiento, pero ya no le contestó el teléfono.

“Hasta eso el ministerio público de homicidios, el licenciado Antonio y una doctora del Semefo me han estado facilitando las cosas, porque primero fui al DIF, con la delegada de la Procuraduría, la licenciada Laura Meraz y me dio un oficio que me hizo donde decía que el señor había tenido atención de ellas, del DIF y que sabían que el señor estaba solo y no tenía ni un familiar”.

Burocracia impide avance en trámites

La vecina cuenta que, al presentar ese oficio le dijeron en la Fiscalía que, se necesitaban que la titular de la Procuraduría acudiera a firmar personalmente, incluso el ministerio público le dijo que le comentará a funcionaria que para facilitar las cosas, le enviara los documentos por correo, para que solo llegara para firmar rápido, sin embargo se ha negado a hacerlo, incluso debido a que los documentos ya están desfasados en la fecha, le indicaron que se deben actualizar.

Insiste en que la han traído a “vuelta y vuelta” incluso este lunes se volvió a presentar, pero ahora la atendió otro licenciado en la Protección de Niñas, Niños Adolescentes y Adultos Mayores y este le dijo que mejor buscara la directora del DIF, lo cual hizo, pero la atendió su asistente quien le pidió tiempo para resolver.

La mujer, dijo que ni el alcalde Homero Martínez le ha “dado tantas largas” al asunto, ya que autorizó que se cubrieran lo gastos del spelio, ya que cuando el señor fue encontrado sin vida, buscó al director de la Policía Municipal, ya que cuando podía trabajar don Felipe le hacía a la herrería y le hizo algunas piezas al funcionario y este le dijo que el presidente municipal ya había autorizado para que en cuanto le entregaran el cuerpo solo se comunicara con la funeraria.

Ante la tardanza o negativa que hay en la Procuraduría o DIF Municipal, Isela pide la intervención del DIF u otra dependencia del Gobierno del Estado para “destrabar” el trámite y que darle una digna sepultura al señor.