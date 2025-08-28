Mujer es arrollada por cuatrimoto que se dio a la fuga en Lerdo

Una mujer resultó lesionada tras ser arrollada por una cuatrimoto que se dio a la fuga en la zona rural de la ciudad de Lerdo, fue llevada a un hospital para su atención médica.

El accidente ocurrió cerca de las 20:45 horas del pasado miércoles 27 de agosto en calles del ejido Vicente Nava.

La persona herida responde al nombre de Silvia Rico Torres de 52 años de edad, con domicilio en la localidad mencionada.

Fuentes de seguridad informaron que la mujer pretendía cruzar la vialidad cuando fue impactada por una cuatrimoto, por lo que salió proyectada a la cinta asfáltica donde terminó tendida con múltiples golpes en el cuerpo.

Sobre la unidad responsable se desconocen mayores características, ya que se dio a la fuga tras provocar el accidente.

Testigos de los hechos de inmediato llamaron al Sistema Estatal de Emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a la mujer y la trasladaron a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para una atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron recorridos en calles y poblados aledaños en busca del responsable, sin resultados positivos.

El personal del departamento de Peritos de Tránsito y Vialidad, se encargó de tomar conocimiento del accidente y elaboró un informe sobre lo sucedido.

Se indicó a los familiares de la lesionada la forma de proceder para interponer la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Será el Agente del Ministerio Público quien integre el expediente y realice la investigación para dar con el responsable y lograr su detención.