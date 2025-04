Mujer encuentra feto de 15 semanas de gestación en Arteaga

El hallazgo se registró durante la noche del lunes, en el municipio de Arteaga, en una acequia ubicada sobre la calle 20 de Noviembre en la colonia Bella Unión, por donde paseaba Alba a sus perros.

Fueron los mismos caninos quienes se percataron de la presencia de un feto, por lo que informó lo sucedido a su vecino Ramiro, quien a su vez reportó la situación a Protección Civil de Arteaga.

Al lugar acudieron los elementos, quienes al confirmar que se trataba de un feto, procedieron a informar a la Dirección de la Policía Municipal.

Según informó el paramédico de Protección Civil Arteaga, se trata de un feto de aproximadamente 15 semanas de gestación, por lo que quien lo abortó debe estar presentando un sangrado abundante, ya que el producto es de 20 centímetros de largo, además de no descartar que fue reciente ya que no presentaba olor a descomposición y a su vez, no fue contaminado por algún animal.

Una vez que se acordonó la zona, se dieron cita al lugar agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado, quienes procedieron a su levantamiento para ser trasladado al Semefo, además de abrir una carpeta de investigación al respecto.