Mujer de 58 años pierde la vida por causas naturales en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos del Mando Coordinado Policial de Torreón acudieron a un domicilio ubicado en la calzada de la Campana número 474, en la colonia Residencial del Nazas tras un reporte de persona inconsciente.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron recibidos por el joven Ignacio, quien indicó que su madre, la señora Mónica Andrea Pozzatti, de 58 años de edad, padecía diabetes y sobrepeso. Señaló que alrededor de las 07:20 horas del lunes notó que ya no respondía, por lo que solicitó auxilio.

La mujer fue valorada por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales. Minutos más tarde, arribó personal del Ministerio Público, de la Delegación laguna I de la Fiscalía General del Estado, determinando que el deceso fue consecuencia de una muerte natural.

El área fue asegurada por parte de las autoridades preventivas, y posteriormente el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor con la que se determinará la causa formal del deceso, teniendo la autoridad ministerial como primer línea de investigación una muerte por causas naturales, ya que en el lugar no se presentaron indicios de algún hecho relacionado a un delito.


               
               


               

               
               

               
               
               
