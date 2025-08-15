Policiaca ROBOS ACCIDENTES VIALES SEGURIDAD INCENDIOS NARCOMENUDEO

Mujer choca contra dos camionetas estacionadas al exterior de agencia de autos en Torreón

Al lugar acudieron agentes de Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de Cruz Roja

EL SIGLO DE TORREÓN

Daños materiales estimados en 560 mil pesos, fue el saldo que dejó un accidente registrado la mañana del viernes en Torreón.

El percance se registró sobre el bulevar Independencia y calle Mazatlán, del fraccionamiento Granjas San Isidro.

La probable responsable se identificó ante las autoridades como Mirelly Betzay de 23 años de edad, conductora de una camioneta de la marca Dodge línea Nitro color azul modelo 2008, quién se impactó contra una camioneta de la marca Hyundai línea Creta en color gris de los 2024 y una Jac Frison en color rojo modelo 2023, ambas estacionados.

El informe de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, señala que alrededor de las 8:40 horas de la mañana del viernes, la conductora de la camioneta Nitro se desplazaba sobre el bulevar Independencia y al salir del paso a desnivel de cuatro caminos y llegar a la altura de la calle Mazatlán giró a su derecha y se impactó contra la camioneta Jac que se encontraba estacionada frente a la finca marcada con el número 999, para después continuar su trayecto y chocar contra la unidad Hyundai, que se encontraba también estacionada en la misma finca empleada como agencia de autos, para después la unidad Hyundai impactar con su parte posterior el ventanal de cristal e introducirse al negocio.

Al lugar acudieron agentes de Tránsito y Vialidad, quienes abanderaron el área, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención médica a la mujer, la cual no presentó lesiones de gravedad que amerita su traslado al hospital.


Los Peritos realizaron el croquis correspondiente y ordenaron el depósito de la unidad responsable en las instalaciones del corralón oficial, donde permanecerá bajo resguardo de la autoridad, en tanto que la mujer fue presentada el juez encargado de determinar su situación legal a las próximas horas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Torreón choque bulevar Independencia accidentes viales

               


