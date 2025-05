Muestran creación desde lo cotidiano

Dos espacios independientes, La Libre y Galería Atelier 777, unieron fuerzas en el centro de Torreón para organizar la exposición artística titulada Rituales y Rutinas, donde se muestran 44 obras de siete artistas laguneros, las cuales arrojan formatos desde cerámica, pintura, fotografía, collage y música.

La inauguración de la exposición tuvo lugar ayer, sábado 17 de mayo, a las 18:00 horas, precisamente en la galería de Atelier 777, ubicada sobre la avenida Morelos, casi esquina con Falcón, en el Centro de Torreón.

Los artistas participantes responden a los nombres de Ana Villar, Alejandro Cisneros, Bibian Trinidad, Antonio Castañeda Ortiz, Diana Solís, Derellite y Romero.

Según se puede leer en el texto que acompaña a la muestra, en Rituales y Rutinas "patrones, texturas, procesos artesanales, formas orgánicas y geométricas se entremezclan en un intento de cada artista por documentar instantes que atestigüen cuestionamientos, inquietudes y emociones particulares, y que, desde lo cotidiano, buscan adquirir nuevos significados".

El artista Antonio Castañeda Ortiz, quien además es director y fundador de la galería La Libre, dijo en entrevista que esta colaboración ha arrojado una curaduría donde la cotidianidad se apropia del discurso. "Es ver cómo el artista toma lo cotidiano como el objeto creativo".

Por su parte, Alejandro Cisneros, fundador de la Galería Atelier 777, compartió que el objetivo de este lugar consiste en promover el arte, así como a los artistas y talentos laguneros, y colaborar con otras galerías. La inauguración de Rituales y Rutinas es el primer evento de 2025 para este recinto.

"Es una colaboración de espacios independientes que apuntan hacia lo mismo: abrir espacio a lo local, generar una diversidad de lenguajes en un mismo tiempo, en un mismo espacio", intervino de nuevo Antonio Castañeda Ortiz.

Sobre la importancia de los espacios independientes en La Laguna para producir y exhibir arte, Antonio Castañeda Ortiz opinó que son fundamentales, pues si bien las instancias gubernamentales tienen sus recintos y programas, ser independiente implica un contrapeso necesario desde el ámbito de la ciudadanía.

"Si no existieran los espacios independientes en La Laguna estaríamos fritos, porque si bien el Estado hace su trabajo, parece que lo hace nadando de muertito. Entonces, lo que sucede en los espacios independientes es que, justo, se da lugar a las cosas que parecieran no ser del interés de las instituciones. Los espacios independientes son los que están tomando ese papel ante las nuevas generaciones de artistas que, genuinamente y con mucha razón, no confían en las instituciones".

La exposición Rituales y Rutinas permanecerá durante un mes en la Galería Atelier 777.