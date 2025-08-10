Policiaca Fallecimientos Suicidios Accidentes viales Saltillo Robos

Fallecimientos

Muere una bebé luego de que un tráiler impactara la ambulancia en la que viajaba

Muere una bebé luego de que un tráiler impactara la ambulancia en la que viajaba

Muere una bebé luego de que un tráiler impactara la ambulancia en la que viajaba

ISABEL AMPUDIA

Luego de que un tráiler embistiera a una ambulancia, una bebé de un mes de nacida perdió la vida, además de resultar tres personas lesionadas.

Fue sobre la carretera Torreón - Saltillo, por donde transitaba la tarde de este domingo una ambulancia de la Secretaría de Salud, la cual partió desde el municipio de General Cepeda con destino al Hospital Materno Infantil.

De acuerdo con los primeros informes, la menor era trasladada a dicho nosocomio ya que presentaba problemas respiratorios.

En la ambulancia viajaba la abuela de la menor, así como un médico y enfermera, y en la parte de adelante dos paramédicos.

Al arribar al kilómetro 14, presuntamente el conductor de un tráiler tras una mala maniobra al volante, embistió a la ambulancia.


Tras el impacto frontal, la menor junto con la abuela, médico y enfermera, quedaron atrapados en la parte trasera de la ambulancia, mientras que paramédicos lograron salir por su propio pie.


Quienes presenciaron el accidente de inmediato detuvieron su marcha para auxiliar a los tripulantes de la ambulancia.


La menor, la cual se encontraba grave, fue trasladada junto con su abuela y el personal médico a la Estación 6 del Cuerpo de Bomberos de Saltillo.


A pesar de las lesiones, el médico hizo todo lo humanamente posible para salvar la vida de la menor, sin embargo no resistió las lesiones, por lo que su deceso fue inevitable.


Personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra en la Estación de Bomberos realizando las indagatorias correspondientes.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Muerte Bebé Accidente Carretera Torreón Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Muere una bebé luego de que un tráiler impactara la ambulancia en la que viajaba


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405414

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx