Muere una bebé luego de que un tráiler impactara la ambulancia en la que viajaba

Luego de que un tráiler embistiera a una ambulancia, una bebé de un mes de nacida perdió la vida, además de resultar tres personas lesionadas.

Fue sobre la carretera Torreón - Saltillo, por donde transitaba la tarde de este domingo una ambulancia de la Secretaría de Salud, la cual partió desde el municipio de General Cepeda con destino al Hospital Materno Infantil.

De acuerdo con los primeros informes, la menor era trasladada a dicho nosocomio ya que presentaba problemas respiratorios.

En la ambulancia viajaba la abuela de la menor, así como un médico y enfermera, y en la parte de adelante dos paramédicos.

Al arribar al kilómetro 14, presuntamente el conductor de un tráiler tras una mala maniobra al volante, embistió a la ambulancia.

Tras el impacto frontal, la menor junto con la abuela, médico y enfermera, quedaron atrapados en la parte trasera de la ambulancia, mientras que paramédicos lograron salir por su propio pie.

Quienes presenciaron el accidente de inmediato detuvieron su marcha para auxiliar a los tripulantes de la ambulancia.

La menor, la cual se encontraba grave, fue trasladada junto con su abuela y el personal médico a la Estación 6 del Cuerpo de Bomberos de Saltillo.

A pesar de las lesiones, el médico hizo todo lo humanamente posible para salvar la vida de la menor, sin embargo no resistió las lesiones, por lo que su deceso fue inevitable.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra en la Estación de Bomberos realizando las indagatorias correspondientes.