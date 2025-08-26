Muere trailero que sufrió accidente en Saltillo

Al no resistir las lesiones que sufrió, un trailero perdió la vida tras varias semanas de permanecer en la camilla de un hospital, poniendo fin a su agonía.

Se trata de Olegario Guadalupe de 33 años de edad, quien desde el pasado 01 de agosto se encontraba internado en la Clínica 2 del IMSS en Saltillo.

Tras el accidente, el hoy occiso presentaba hematomas en el cuerpo, excoriación en rodilla izquierda así como en abdomen, por la gravedad de sus lesiones, resultaba imposible moverlo, por lo que la posibilidad de trasladarlo a su ciudad de origen, Monterrey, resultó imposible.

Cabe recordar que el accidente se registró la noche del viernes 01 de agosto. Olegario Guadalupe conducía una nodriza de la compañía de servicios compartidos TSM SA de CV, sobre el Libramiento Norponiente, en el municipio de Ramos Arizpe.

Fue al arribar al kilómetro 34+300, cuando la nodriza intentó rebasar a un tráiler de plataforma.

Por lo anterior, se registró el fuerte impacto contra un tractocamión el cual circulaba en el carril del sentido contrario, provocando una colisión frontal entre tres pesadas unidades, quedando la nodriza volcada sobre la terracería, a la orilla de la carretera, y su conductor prensado al interior de la cabina.

Hasta el nosocomio se dieron cita elementos de la Agencia de Investigación Criminal destacamento Ramos Arizpe de la Fiscalía General del Estado, quienes se entrevistaron con médicos y familiares del occiso, como parte de las diligencias de campo.

Una vez que concluyeron el cuerpo se trasladó al Semefo, para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.