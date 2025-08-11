Muere mujer tras buscar atención médica en Saltillo

En busca de atención médica, una mujer perdió la vida en plena banqueta de la colonia Mirasierra la tarde de este lunes, en el municipio de Saltillo.

Se trata de Gloria de 55 años de edad, quien acudió a recibir atención médica a un consultorio de Farmacias Similares ubicado sobre el bulevar Mirasierra.

Tras ser valorada por la médico, esta le comentó que en el lugar no contaban con oxígeno, por lo que tendría que acudir a un consultorio privado o en su caso, a la clínica que le corresponde.

Al salir no resistió el malestar que sentía, por lo que solo alcanzó a dar unos pasos y se desvaneció sobre la banqueta.

Quienes se encontraban en el lugar de inmediato acudieron en su ayuda, y de inmediato solicitaron la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar acudieron los de Cruz Roja, sin embargo ya era tarde para la mujer, pues una vez que la valoraron confirmar su deceso, por lo que se dio parte a la autoridad.

El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca, y la zona acordonada, para dar paso a los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado a iniciar con las averiguaciones correspondientes.

En el lugar trascendió que la mujer padecía diabetes, sin embargo no se descarta que un infarto fue el pudo acabar con su vida.

Será la necropsia de ley la que arroje las causas exactas de su muerte, por lo que su cuerpo se trasladó al Semefo.