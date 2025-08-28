Muere mujer semanas después de ser arrollada por camión de transporte

Cuando parecía que lo peor había pasado, una mujer perdió la vida por insuficiencia respiratoria, la cual ya había pasado por varias cirugías luego de en mayo un camión de transporte la atropellara.

Fermín de 53 años de edad, recordó que su esposa María Guadalupe de 49 años de edad, el 21 de mayo la atropelló un camión de la línea Senda en Periférico Luis Echeverría Alavarez, a la altura de la colonia Valle Dorado.

Fue ese día cuando al intentar cruzar la transitada vialidad, la unidad, misma que circulaba sobre el carril derecho, al cambiar al izquierdo atropelló a su esposa.

Luego del impacto, se trasladó al Hospital General de Saltillo, ya que presentaba traumatismo craneoencefálico, además de estar policontundida.

Diversas cirugías le practicaron, y fue el 6 de julio que la dieron de alta, sin embargo ya tenía programada otra operación de tórax para el 23 de agosto, la cual resultó exitosa.

Tras mantenerla en observación, finalmente el 27 de agosto fue dada de alta, por lo que fue trasladada a su domicilio sin presentar aparentemente un problema.

Sin embargo durante la madrugada de este jueves, se comenzó a sentir mal, ya que presentaba insuficiencia respiratoria, por lo que de nuevo se trasladó a dicho nosocomio.

Al arribar y ser valorada, la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a la autoridad, acudiendo al sitio agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes se entrevistaron con médicos y familiares como parte de las diligencias de campo correspondientes.

Finalmente, el cuerpo de la mujer se trasladó al Semefo para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.