Muere motociclista tras impactarse contra un tráiler en Ramos Arizpe

Tras varias horas de agonía, un motociclista perdió la vida en la camilla de un hospital, luego de que se impactara contra un tráiler, luego de que el conductor de la pesada unidad, diera vuelta en “u” en lugar prohibido.

Se trata de Osvaldo Javier de 36 años de edad, quien la noche del lunes se trasladó al Hospital General de Saltillo, luego de sufrir lesiones en el cráneo, así como fractura en parrilla costal derecha.

Lo anterior luego de que a bordo de su motocicleta se impactara contra un tráiler el cual, tras dar arribar sobre el bulevar Industrial, a la altura de General Motors, en el municipio de Ramos Arizpe, dio vuelta en “U” prohibida, y el motociclista no alcanzo a frenar.

A dicho nosocomio se dieron cita elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes se entrevistaron con personal médico y familiares como parte de las diligencias de campo correspondientes.

El conductor de la pesada unidad permanece detenido, mientras se deslindan responsabilidades.

El cuerpo del occiso de traslado al Semefo para practicarle la necropsia de ley, y se espera que a la brevedad acudan familiares a reclamar sus restos para iniciar los funerales correspondientes.