Muere motociclista de 17 años tras chocar contra tráiler en Gómez Palacio

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para revisar al adolescente y confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Un menor de 17 años de edad que viajaba en una motocicleta perdió la vida tras impactarse contra un tráiler sobre la carretera a Gregorio García de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 17:50 horas de este jueves a la altura del kilómetro 07 de la citada vialidad.

El hoy fallecido fue identificado como Juan Alberto de 17 años de edad, con domicilio en el ejido Estación Viñedo.

Dicha persona viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika 200, modelo 2023, color negro, sin placas de circulación.

En el sitio mencionada se impactó contra un tráiler de la marca Kenworth, color rojo, con caja blanca, con placas de circulación del Servicio Público Federal, conducido por Andrés de 80 años de edad.


El joven salió proyectado a la cinta asfáltica donde terminó tendido.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para revisar al adolescente y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.


Personal de la departamento de Peritos realizó la detención del operador del tractocamión en tanto se deslindan las responsabilidades.


Así mismo aseguró los vehículos y los trasladó a un corralón de la ciudad para su resguardo.


Del fallecimiento tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público adscrito al área de homicidios.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto y se encargará de la investigación complementaria.


               
               


               

               
               

               
               
               
