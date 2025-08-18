Muere motociclista al sufrir accidente en calles de la colonia La Cortina

El accidente sucedió alrededor de las 00:55 horas de la madrugada del lunes sobre la avenida Sierra Mojada y avenida Sor Juana Inés de la Cruz.

El ahora fallecido respondía al nombre de José Manuel Rodríguez Martínez, de 37 años de edad, quien manejaba una motocicleta de la marca Italika, FT 150, en color negro con verde modelo 2023.

De acuerdo con el informe de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, el accidente sucedió cuando el conductor de la motocicleta se desplazaba sobre la avenida Sierra Mojada en dirección de nor-este a sur-poniente y metros después de intersección con la avenida Sor Juana Inés de la Cruz perdió el control de la unidad subiéndose a la banqueta para después impactarse contra una jardinera ubicada al exterior de la vivienda marcada con el número 789, saliendo proyectado el conductor de la unidad para impactarse contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicado frente a la misma vivienda para luego arrastrarse la motocicleta 11 metros hasta terminar a la altura de la vivienda, marcada con el número 783.

Al lugar del accidente acudieron agentes de Tránsito y Vialidad quienes abanderaron el área, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes al revisar los signos vitales del motociclista encontraron que este ya no contaba con vida, por lo que declararon su muerte de manera oficial.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se presentaron en el lugar para resguardar el área hasta el arribo del gabinete de la Delegación Laguna I, de la Fiscalía General del Estado, integrado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, personal de la unidad de Servicios Periciales y el agente investigador del Ministerio Público.

El personal pericial reunión la evidencia necesaria en el lugar y posteriormente ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor con la que se determinará la causa formal del deceso, y posteriormente el cuerpo será entregado a la familia para los servicios funerarios.

La carpeta de investigación fue abierta por parte de la autoridad ministerial, quien tiene como primer línea de investigación, un deceso a consecuencia de un accidente de tránsito.