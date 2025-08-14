Muere joven tras chocar contra tráiler en Cuencamé

Un joven perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba se impactó de frente contra un tráiler en el municipio de Cuencamé, otras personas resultaron lesionadas y fueron llevadas a distintos hospitales para su atención médica.

Los hechos ocurrieron cerca de las 7:00 de la mañana de este jueves sobre la carretera Zacatecas-Cuencamé, a la altura del kilómetro 137 + 100.

La persona fallecida es un masculino de aproximadamente 25 años de edad, quien se encuentra como no identificado, es de tez morena y complexión delegada.

Vestía una playera color negro, un pantalón de mezclilla azul y botas cafés.

El joven quedó sin vida sobre el asiento del copiloto de un vehículo Volkswagen Jetta, color blanco, modelo 2014, el cual portaba placas de circulación del estado de Zacatecas.

Se informó que varias personas más viajaban a bordo del sedán y resultaron lesionadas, sin que se especificara el número exacto, mismas que fueron trasladadas a recibir atención médica.

El automóvil en mención se impactó de frente contra un tractocamión de la marca International, modelo 2009, color azul marino con gris, con placas de circulación del Servicio Público Federal, el cual transportaba cebollas, cuyo chofer fue identificado como José Patricio “N”, quien también fue llevado a un hospital.

Los primeros peritajes indicaron que el vehículo Jetta invadió el carril contrario y se impactó de frente contra la pesada unidad, para luego salir del camino.

Al lugar del accidente se movilizaron elementos de las distintas corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.

El personal de la Guardia Nacional división caminos, se hizo cargo del hecho vial.

El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al municipio de Cuencamé, tomó conocimiento del deceso del joven.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en la ciudad de Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias para conocer la identidad del fallecido y deslindar las responsabilidades.