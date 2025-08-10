Policiaca Fallecimientos Detenidos Incendios Accidentes Viales Suicidios

Fallecimientos

Muere joven en Torreón tras lesión en el brazo; autoridades ministeriales investigan causa del deceso

Muere joven en Torreón tras lesión en el brazo; autoridades ministeriales investigan causa del deceso

Muere joven en Torreón tras lesión en el brazo; autoridades ministeriales investigan causa del deceso

EL SIGLO DE TORREÓN

Un joven de 27 años perdió la vida en el Hospital General de Torreón luego de sufrir una grave lesión en el brazo derecho, presuntamente provocada al romper un vidrio en su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo, Carlos David Rojas Rodríguez llegó en estado de ebriedad a su vivienda, ubicada en la colonia Loma Real II. Al encontrar la puerta cerrada, decidió romper un cristal para intentar ingresar.

Fue cerca de las 6:30 de la mañana cuando su padre salió de la casa y notó manchas de sangre en la entrada. Al revisar, encontró a Carlos David con una profunda herida en el brazo derecho. El joven le explicó que había roto el vidrio de la puerta con un golpe, sin darse cuenta de la cantidad de sangre que había perdido.

La familia lo trasladó por sus propios medios al área de urgencias del Hospital General; sin embargo, al llegar, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales y declaró oficialmente su fallecimiento.

Siguiendo el protocolo, el personal del hospital notificó a las autoridades. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y un agente del Ministerio Público de la Delegación Laguna I acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del deceso y recabar la declaración de los familiares. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.


El médico que recibió a la víctima informó que la causa preliminar de muerte fue un shock hipovolémico, en espera de los resultados oficiales de la necropsia. La Unidad de Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las indagatorias, que hasta el momento apuntan a un accidente doméstico.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Torreón Muerte Lesión Joven Brazo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Muere joven en Torreón tras lesión en el brazo; autoridades ministeriales investigan causa del deceso


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405435

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx