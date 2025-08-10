Muere joven en Torreón tras lesión en el brazo; autoridades ministeriales investigan causa del deceso

Un joven de 27 años perdió la vida en el Hospital General de Torreón luego de sufrir una grave lesión en el brazo derecho, presuntamente provocada al romper un vidrio en su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo, Carlos David Rojas Rodríguez llegó en estado de ebriedad a su vivienda, ubicada en la colonia Loma Real II. Al encontrar la puerta cerrada, decidió romper un cristal para intentar ingresar.

Fue cerca de las 6:30 de la mañana cuando su padre salió de la casa y notó manchas de sangre en la entrada. Al revisar, encontró a Carlos David con una profunda herida en el brazo derecho. El joven le explicó que había roto el vidrio de la puerta con un golpe, sin darse cuenta de la cantidad de sangre que había perdido.

La familia lo trasladó por sus propios medios al área de urgencias del Hospital General; sin embargo, al llegar, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales y declaró oficialmente su fallecimiento.

Siguiendo el protocolo, el personal del hospital notificó a las autoridades. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y un agente del Ministerio Público de la Delegación Laguna I acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del deceso y recabar la declaración de los familiares. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

El médico que recibió a la víctima informó que la causa preliminar de muerte fue un shock hipovolémico, en espera de los resultados oficiales de la necropsia. La Unidad de Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las indagatorias, que hasta el momento apuntan a un accidente doméstico.