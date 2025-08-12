Muere interno del CEFERESO de Gómez Palacio, era de nacionalidad española

Policiaca Policiaca Fallecimientos Accidentes viales Agresiones Detenidos

Estaba cumpliendo una condena por secuestro

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Un interno del CEFERESO de la ciudad de Gómez Palacio, murió mientras recibía atención médica en un hospital, era de nacionalidad española y cumplía una condena por el delito de secuestro.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes en las instalaciones del Hospital General del citado municipio.

El hoy fallecido fue identificado como José Maria Abadia Torregrosa de 79 años de edad, originario de Balls España.

Fuentes de seguridad informaron que el hombre se encontraba internado en el citado nosocomio tras presentar complicaciones de salud.

La causa de la muerte según el personal médico a su cargo fue un infarto agudo al miocardio.


Dicha persona cumplía una condena de 30 años por el delito de secuestro en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 14, ubicado el ejido 6 de Octubre.


Tras el deceso, el personal del nosocomio en mención dio parte a las autoridades competentes.


El Agente Investigador del Ministerio Público, se encargó de tomar conocimiento del deceso.


El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en la ciudad de Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.


               
               


               

               
               

               
               
               
