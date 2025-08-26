Muere indigente en plena calle en Saltillo; presuntamente era originario de Jalisco

Policiaca FALLECIMIENTOS ACCIDENTES VIALES incendios HOMICIDIOS Accidentes

ISABEL AMPUDIA

En plena vialidad, un hombre en situación de calle perdió la vida la tarde de este martes en Saltillo, el cual padecía diversas enfermedades, entre ellas, cirrosis.

Fue al Sistema Estatal de Emergencias 911, hasta donde llegó el reporte de un hombre aparentemente inconsciente tras presuntamente ser arrollado, entre las calles Hércules y Catedral de Santiago, en el fraccionamiento Portal del Pedregal.

Hasta el lugar se trasladaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes al valorarlo ya no contaba con signos vitales.

Por lo anterior, oficiales de la Policía Municipal acordonaron la zona una vez que tomaron conocimiento del deceso.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para llevar a cabo las pesquisas así como recolección de indicios.


Según trascendió en el lugar, el hoy occiso presuntamente originario de Jalisco, tenía poco de deambular por el lugar; además, según mencionaron habitantes del lugar, el hombre del cual se desconoce hasta el momento su identidad, padecía diversas enfermedades entre ellas cirrosis, por lo que no se descarta que ésta haya sido la causa de su muerte ya que en lugar no se encontraron indicios de algún atropellamiento.


Sin embargo será la necropsia de ley la que se determine las causas exactas de su muerte, por lo que el cuerpo se trasladó al Semefo.


No se descarta que en las próximas horas acudan familiares a identificar y reclamar sus restos, a fin de iniciar con los servicios fúnebres.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: fallecimientos Saltillo

               


