Muere hombre mientras compartía testimonio en centro de rehabilitación

Mientras compartía un testimonio un hombre perdió la vida, luego de que de que se desvaneciera frente a sus compañeros la tarde de este sábado, en el centro de rehabilitación ubicado en Saltillo.

Los hechos se registraron en el centro de rehabilitación “Puerto del Navegante”, ubicado en la calle Francisco Lanza Corta, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, donde Adán Isaías de 34 años de edad, se encontraba compartiendo un testimonio.

Repentinamente frente a sus compañeros, el hombre se desvaneció, al verlo en el suelo aparentemente rígido, lo abordaron de inmediato a un vehículo particular y lo trasladaron al Hospital Universitario de Saltillo.

Tras el arribo y una vez que los médicos lo valoraron, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a las autoridades.

Hasta el nosocomio arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes se entrevistaron con los galenos, así como con quienes lo trasladaron.

María de Jesús, madre del hoy occiso, acudió al hospital para identificar sus restos, y quien mencionó a la autoridad que Adán Isaías además de tener problemas cardiacos y cerebrales, también padecía cirrosis así como acumulación de líquido en los pulmones, sin embargo no contaba con tratamiento médico.

Asimismo, la representante legal den centro de rehabilitación, María del Socorro, mencionó que el hoy occiso desde hace aproximadamente un mes se unió al grupo a causa de su adicción a las drogas.

El cuerpo se trasladó al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.