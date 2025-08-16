Policiaca Ramos Arizpe Accidentes viales Incendios Policiaca Narcomenudeo

Fallecimientos

Muere hombre mientras compartía testimonio en centro de rehabilitación

Muere hombre mientras compartía testimonio en centro de rehabilitación

Muere hombre mientras compartía testimonio en centro de rehabilitación

EL SIGLO DE TORREÓN

Mientras compartía un testimonio un hombre perdió la vida, luego de que de que se desvaneciera frente a sus compañeros la tarde de este sábado, en el centro de rehabilitación ubicado en Saltillo.

Los hechos se registraron en el centro de rehabilitación “Puerto del Navegante”, ubicado en la calle Francisco Lanza Corta, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, donde Adán Isaías de 34 años de edad, se encontraba compartiendo un testimonio.

Repentinamente frente a sus compañeros, el hombre se desvaneció, al verlo en el suelo aparentemente rígido, lo abordaron de inmediato a un vehículo particular y lo trasladaron al Hospital Universitario de Saltillo.

Tras el arribo y una vez que los médicos lo valoraron, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a las autoridades.

Hasta el nosocomio arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes se entrevistaron con los galenos, así como con quienes lo trasladaron.


María de Jesús, madre del hoy occiso, acudió al hospital para identificar sus restos, y quien mencionó a la autoridad que Adán Isaías además de tener problemas cardiacos y cerebrales, también padecía cirrosis así como acumulación de líquido en los pulmones, sin embargo no contaba con tratamiento médico.


Asimismo, la representante legal den centro de rehabilitación, María del Socorro, mencionó que el hoy occiso desde hace aproximadamente un mes se unió al grupo a causa de su adicción a las drogas.


El cuerpo se trasladó al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Fallecimientos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Muere hombre mientras compartía testimonio en centro de rehabilitación


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406971

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx