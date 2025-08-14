Policiaca Accidentes viales Protestas Robos Detenidos Suicidios

Muere hombre al sufrir caída en domicilio de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Un hombre perdió la vida tras sufrir una caída y golpearse la cabeza con el suelo en la zona rural de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:30 horas del pasado miércoles 13 de agosto del 2025 en una vivienda ubicada en el ejido El Consuelo.

El hoy fallecido fue identificado como Jesús Manuel Hernández Romero de 55 años de edad, de quien tenía su domicilio en el lugar de los hechos.

Fuentes de seguridad informaron que el hombre se encontraba acomodando unas piedras sobre una barda en construcción cuando en un momento dado perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

Sus familiares se percataron de lo sucedido y de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y tras revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.


El masculino presentaba a simple vista un traumatismo craneoencefálico severo.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios periciales.


Los elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), se entrevistaron con la esposa del fallecido de nombre Emilia, misma que les relató lo sucedido.


Por su parte, el Agente del Ministerio Público se encargó de tomar conocimiento del deceso y de elaborar el reporte correspondiente sobre el incidente.


Finalmente el cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en la ciudad de Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.


Se espera que en las próximas horas los restos sean entregados a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.


               
               


               

               
               

               
               
               
