Muere hombre al presuntamente caer de una escalera recargada en un poste en Mapimí

Un hombre perdió la vida tras presuntamente caer de varios metros de una escalera recargada en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Mapimí.

El hoy fallecido fue identificado como Julio Arámbula Martínez de 48 años de edad, con domicilio en la localidad de Bermejillo.

El hallazgo ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana del pasado viernes 08 de agosto del año en curso sobre el camino que conduce a la mina La Platoza, a un costado de las vías del ferrocarril.

Fuentes de seguridad informaron que un motociclista llegó hasta la casa de los familiares del occiso y les indicó que había sufrido un accidente y dónde se encontraba, para luego retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconoce la identidad del citado sujeto, ya que llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas.

Tras recibir la noticia, una tía de Julio acudió al sitio indicado y lo encontró tendido en el suelo a un costado de una escalera, también había unas pinzas eléctricas cerca.

De inmediato llamó al sistema estatal de emergencias 911, para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios policiales.

Se informó que el occiso tenía lesiones propias de una caída de varios metros de altura, aunque se desconoce que hacia arriba del poste.

El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios se encargó de tomar conocimiento del deceso.

El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en el municipio de Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre el caso, para confirmar o descartar si se trató de un accidente y bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos.