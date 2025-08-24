Muere hombre al interior de un registro de drenaje en Gómez Palacio

Policiaca Detenidos Accidentes Viales Fallecimientos accidentes Accidente vial

BRAULIO RINCÓN

Un hombre perdió la vida mientras trabajaba dentro del registro de drenaje de un domicilio de la colonia La Esperanza de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas de este domingo 24 de agosto del año en curso a las afueras del domicilio marcado con el número 626 de la calle Turquesa, casi esquina con la avenida Diamante.

El hoy fallecido fue identificado como Lucio Castillo Gómez de 59 años de edad, quien tenía si domicilio en la colonia Los Álamos Infonavit de esta ciudad.

El hombre se encontraba trabajando para destapar el drenaje cuando le pidió a la propietaria de la casa que sacara una barrica con agua para limpiar los residuos.

Cuando la mujer volvió el masculino se encontraba en el interior del registro y ya no le contestó, por lo que llamó a su esposo y al revisarlo se percató que estaba inconsciente.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al masculino y confirmaron que ya lo contaba con signos vitales.


También se dieron cita en el lugar los elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil.


Agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardos en la zona hasta la llegada de los servicios periciales.


El Agente Investigador del Ministerio Público, se encargó de tomar conocimiento del deceso.


Se presume que el hombre sufrió un ataque epiléptico, debido a la expresión que tenía en el rostro cuando lo revisaron los paramédicos.


El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.






               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Muerte Hombre Drenaje Gómez Palacio

               


