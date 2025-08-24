Policiaca accidentes Accidentes viales Detenidos Accidente vial Narcomenudeo

Muere hombre al caer de un segundo piso en Gómez Palacio, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas

EL SIGLO DE TORREÓN

Un hombre perdió la vida tras caer de un segundo piso cuando ingería bebidas embriagantes en la ciudad de Gómez Palacio, se golpeó la cabeza contra el suelo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:15 horas del pasado sábado 23 de agosto del año en curso en una vivienda de la calle Invierno de la colonia Miguel de la Madrid.

El hoy fallecido fue identificado como Jorge Ernesto García Ramírez de 57 años de edad, quien tenía su domicilio en el lugar de los hechos.

Dicha persona se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de su esposa y de su hijastro en el segundo piso de la casa.

Se informó que el hombre se encontraba sentado en el cordón de la orilla de la terraza cuando en un momento dado intentó levantarse y perdió el equilibrio, por lo que cayó al suelo y se golpeó la cabeza.


De inmediato se solicitó al presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para revisar al masculino, mismo que ya no contaba con signos vitales por lo que fue declarado muerto.


A simple vista se le apreciaba un traumatismo craneoencefálico severo.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios periciales.


Agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID), entrevistaron a los presentes para conocer mayores detalles sobre lo sucedido.


Por su parte, el Ministerio Público adscrito al área de homicidios, se encargó de tomar conocimiento del deceso.


El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense de la ciudad de Lerdo, para que se le practique la necropsia de ley.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició las investigadores para corroborar la versión de los testigos.


