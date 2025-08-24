Muere ex comandante ministerial en un baño del IMSS

En uno de los sanitarios de la Clínica 73 del IMSS, un hombre perdió la vida a causa de un probable infarto, en Saltillo.

Se trata de Enrique de 61 años de edad, quien acudió a dicho nosocomio, ya que tenía un fuerte dolor en el pecho.

Mientras esperaba a que lo atendieran, el hombre decidió acudir al sanitario, sin embargo jamás salió, y fue minutos más tarde cuando el personal del hospital lo encontró aparentemente inconsciente.

Tras una valoración, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a las autoridades.

Hasta el lugar arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes tras llevar a cabo las diligencias de campo, no se encontraron huellas de violencia visibles, por lo que se presume que un infarto pudo ser la causa de su muerte.

Trascendió que el hoy occiso, fue comandante de la Policía Ministerial en Arteaga y Ramos Arizpe, al igual que en Región Sureste, además que tenía aproximadamente dos años de haberse jubilado.

Una vez que se concluyeron con los peritajes, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo y practicarle la necropsia de ley, a fin de determinar las causas exactas de su muerte.