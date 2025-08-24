Policiaca fallecimientos Accidentes viales accidentes Detenidos Accidente vial

fallecimientos

Muere ex comandante ministerial en un baño del IMSS

Muere ex comandante ministerial en un baño del IMSS

Muere ex comandante ministerial en un baño del IMSS

EL SIGLO DE TORREÓN

En uno de los sanitarios de la Clínica 73 del IMSS, un hombre perdió la vida a causa de un probable infarto, en Saltillo.

Se trata de Enrique de 61 años de edad, quien acudió a dicho nosocomio, ya que tenía un fuerte dolor en el pecho.

Mientras esperaba a que lo atendieran, el hombre decidió acudir al sanitario, sin embargo jamás salió, y fue minutos más tarde cuando el personal del hospital lo encontró aparentemente inconsciente.

Tras una valoración, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a las autoridades.

Hasta el lugar arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes tras llevar a cabo las diligencias de campo, no se encontraron huellas de violencia visibles, por lo que se presume que un infarto pudo ser la causa de su muerte.


Trascendió que el hoy occiso, fue comandante de la Policía Ministerial en Arteaga y Ramos Arizpe, al igual que en Región Sureste, además que tenía aproximadamente dos años de haberse jubilado.


Una vez que se concluyeron con los peritajes, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo y practicarle la necropsia de ley, a fin de determinar las causas exactas de su muerte.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: fallecimientos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Muere ex comandante ministerial en un baño del IMSS


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408871

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx