Muere Bruce Dale, abuelo de Justin Bieber a los 80 años

El cantante Justin Bieber lamentó el fallecimiento de su abuelo materno, Bruce Dale, a través de un conmovedor mensaje en Instagram.

En su publicación, el cantante de “Sorry” compartió una foto de 2009, poco antes de que su carrera despegara con su primer EP, "My World", en la imagen, se refiere a él como “papá”, debido al fuerte lazo afectivo que los unía.

Justin Bieber recuerda a su abuelo con cariño

Bieber compartió también anécdotas entrañables de su relación con su abuelo, destacando que desde pequeño disfrutaban del hockey juntos, recordó con cariño cuando siempre le pedía a Dale que le comprara golosinas para los partidos, como Skittles y chicles, y cómo su abuelo siempre se mostraba dispuesto a consentirlo.

"Papá, siempre tomé todo tu dinero jaja. Recuerdo que me dijiste que la abuela te dio 20 dólares para toda la semana y siempre te convencía de gastar en snacks en el partido de hockey los viernes por la noche, a regañadientes, pero siempre me lo diste".

“Te extrañaré. Me va a doler. Y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que tuvimos"

¿Cómo murió Bruce Dale, abuelo de Justin Bieber?

Bruce Dale, de 80 años, falleció el 24 de abril en el Rotary Hospice Stratford Perth, en Canadá, un lugar especializado en cuidados paliativos, si bien, no se ha confirmado si padecía alguna enfermedad grave, su estancia en este centro sugiere que estaba recibiendo cuidados por una condición seria.

Nacido el 5 de agosto de 1944 en Clinton, en Columbia Británica, Dale fue padre de varios hijos, entre ellos Pattie Mallette, la madre de Justin Bieber.

Bruce Dale estuvo al lado de Bieber en muchos de los momentos más importantes de su carrera, participando en documentales como "Never Say Never" y "Justin Bieber: Seasons", y siempre apoyando a su nieto en sus conciertos y eventos importantes.