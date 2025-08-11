Muere Avelino Hernández Corichi, coordinador regional de Coecyt Coahuila

Ayer domingo se dio a conocer el fallecimiento del maestro en Ciencias Avelino Hernández Corichi quien desde hace más de una década se desempeñó como coordinador del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt) en la región Lagunera.

La dirección general del Coecyt, a cargo de Mario Valdés Garza dio a conocer el deceso y se unió a la pena que embarga la familia a Hernández Román.

“Hacemos votos por una pronta resignación para su esposa Martha Román Quiñones, sus hijos Rodrigo y Angelina, sus nietos y demás familiares, así como sus amigos y compañeros de trabajo, ante tan repentina y lamentable pérdida. Descanse en Paz”.

A las condolencias se sumó el departamento de Ciencias Básicas y la Facultad de Ciencias Políticas Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna.

También lamentaron su partida, la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social Nodo Sureste; el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la región Sureste; el Instituto Tecnológico de Torreón y el equipo de robótica Desert Eagles 5705 del Conalep Torreón, entre otras personas con quienes Avelino cultivó amistad y respeto.

En redes sociales, se reconoció a Avelino Hernández Corichi como un impulsor de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Comarca Lagunera, además de destacar su trato afable y su compromiso con el desarrollo académico y profesional de la comunidad.

“Hoy nos despedimos de un gran maestro, cuya partida deja un profundo vacío en nuestras vidas. Su legado permanecerá vivo en cada uno de nuestros logros y en cada paso que demos hacia el futuro, recordándonos siempre sus enseñanzas y su ejemplo. Gracias por inspirarnos, por abrirnos caminos y por enseñarnos a soñar más allá de lo posible”, posteó el grupo estudiantil de robótica del Conalep.

Además de la coordinación regional del Coecyt, Avelino Hernández Corichi también fue coordinador de Investigación y Posgrado de la UAdeC Unidad Laguna; jefe de proyectos del Coecyt y exdirector de la FCPyS en dos periodos.