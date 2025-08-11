Torreón CONAGUA Transporte público UJED IMSS

Muere Avelino Hernández Corichi, coordinador regional de Coecyt Coahuila

El académico es recordado por su trayectoria en la UAdeC

ANGÉLICA SANDOVAL

Ayer domingo se dio a conocer el fallecimiento del maestro en Ciencias Avelino Hernández Corichi quien desde hace más de una década se desempeñó como coordinador del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt) en la región Lagunera.

La dirección general del Coecyt, a cargo de Mario Valdés Garza dio a conocer el deceso y se unió a la pena que embarga la familia a Hernández Román.

“Hacemos votos por una pronta resignación para su esposa Martha Román Quiñones, sus hijos Rodrigo y Angelina, sus nietos y demás familiares, así como sus amigos y compañeros de trabajo, ante tan repentina y lamentable pérdida. Descanse en Paz”.

A las condolencias se sumó el departamento de Ciencias Básicas y la Facultad de Ciencias Políticas Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna.

También lamentaron su partida, la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social Nodo Sureste; el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la región Sureste; el Instituto Tecnológico de Torreón y el equipo de robótica Desert Eagles 5705 del Conalep Torreón, entre otras personas con quienes Avelino cultivó amistad y respeto.


En redes sociales, se reconoció a Avelino Hernández Corichi como un impulsor de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Comarca Lagunera, además de destacar su trato afable y su compromiso con el desarrollo académico y profesional de la comunidad.


“Hoy nos despedimos de un gran maestro, cuya partida deja un profundo vacío en nuestras vidas. Su legado permanecerá vivo en cada uno de nuestros logros y en cada paso que demos hacia el futuro, recordándonos siempre sus enseñanzas y su ejemplo. Gracias por inspirarnos, por abrirnos caminos y por enseñarnos a soñar más allá de lo posible”, posteó el grupo estudiantil de robótica del Conalep.


Además de la coordinación regional del Coecyt, Avelino Hernández Corichi también fue coordinador de Investigación y Posgrado de la UAdeC Unidad Laguna; jefe de proyectos del Coecyt y exdirector de la FCPyS en dos periodos.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx