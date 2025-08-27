Policiaca HOMICIDIOS accidentes viales fallecimientos Accidentes incendios

Muere adulta mayor a sorprender a dos intrusos en su casa en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Una mujer de edad avanzada perdió la vida tras presuntamente sufrir un infarto cuando dos personas desconocidas ingresaron a su casa en la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas del pasado martes 26 de agosto del año en curso en una vivienda de la zona Centro de la ciudad de Gómez Palacio.

La persona fallecida respondía al nombre de María Celia de 84 años de edad, quien tenía su domicilio en el lugar de los hechos.

Fuentes de seguridad informaron que la mujer se encontraba en compañía de su hija cuando en un momento dado ingresaron a la casa un sujeto y una femenina para ellas desconocidos.

Al sorprenderlos la adulta mayor comenzó a sentirse mal y los intrusos se retiraron del lugar con rumbo desconocido.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad y de rescate por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a la mujer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios periciales.


Del deceso tomó conocimiento el Agente Investigador del Ministerio Público.


Se informó que la posible causa de la muerte fue un infarto agudo al miocardio.


Finalmente se elaboró un informe sobre lo sucedido para efecto de trámites en la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.


               
               


               

               
               

               
               
               
