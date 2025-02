Custodiada por Carlos Trejo, así llegó Marifer Centeno a su audiencia con Mr Doctor | VIDEO

El conflicto legal entre la grafóloga Maryfer Centeno y el influencer Octavio Arroyo Martínez (Mr.Doctor) sigue generando controversia. La audiencia programada para el 13 de febrero fue cancelada debido a la ausencia del acusado y sus abogados.

Según la abogada de Centeno, Adriana Leonel de Cervantes, la audiencia de vinculación no se realizó porque los abogados de Arroyo no respondieron una notificación por correo electrónico. Por ello, se ha reprogramado la audiencia para el 7 de marzo.

"La defensa de Octavio no acusaron de recibido del correo electrónico mediante el cual se le notificó de la audiencia del día de hoy, a fin de que no se le violente su derecho a una debida defensa, se considera que no hay condiciones para que se pueda llevar al día de hoy", Adriana Leonel de Cervantes Ascencio.