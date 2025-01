'Mr. Doctor' manda mensaje a Sheinbaum tras llamarlo 'machista'

El reciente conflicto entre Maryfer Centeno y el creador de contenido, "Mr. Doctor", ha trascendido más allá de las plataformas digitales, llegando a ser un tema de conversación en la política nacional.

Este lunes 13 de enero, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció al respecto, pidiendo respeto y señalando la importancia de elevar el nivel del debate público.

El conflicto comenzó cuando "Mr. Doctor", utilizó términos despectivos para referirse a Centeno en un audio difundido por la grafóloga. En dicho audio, se le llama "mosquita muerta", "mustia", "vieja babosa", "charlatana", entre otros epítetos.

Estas expresiones no pasaron desapercibidas, y durante la mañanera, un reportero planteó la cuestión a la presidenta, quien subrayó la importancia del respeto y que los comentarios de ese tipo, cargados de desprecio y odio, no benefician a nadie.

"Yo contestaría en varios niveles. El primero es el respeto. Ayer en el discurso dije que la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo pues son reminiscencias del colonialismo y del neoliberalismo y que eso tiene que quedar en el pasado. Todavía hay alguno que como esta persona que se escucha en el audio, o como personas que encubren en su halo de personas conocidas, utilizan estas palabras altisonantes o despectivas en contra de las mujeres".

Asimismo, enfatizó que, aunque las denuncias judiciales son una vía válida para las mujeres que se sientan agredidas, lo fundamental es llevar a cabo una transformación en la conciencia colectiva. Para Sheinbaum, la clave está en el trabajo diario que permite despojar de valor a las palabras ofensivas, de modo que se vayan extinguiendo de manera natural en la sociedad.

"Entonces, entre todos y entre todas, porque este no es un asunto de censura o de prohibición, es un asunto de la revolución de las conciencias y tenemos que ir dejando aislados todos estos comentarios (...) pero lo más importantes es que cada vez todo esto se vea como algo del pasado, el odio quedó en el pasado".

Tras las declaraciones de la mandataria, Octavio Arroyo, nombre real de "Mr. Doctor", reaccionó a través de un video publicado en su cuenta de X, donde aceptó la crítica de Sheinbaum y mostró disposición para aprender de la situación.

"Muchos me comenzaron a etiquetar para decirme que, qué pensaba acerca de las palabras de nuestra presidenta, y mi respuesta es que tiene razón (...) yo consideraba hasta hace un momento que mis formas eran las más adecuadas".

En su mensaje, Arroyo reconoció que no está bien informado sobre temas de género y expresó que las palabras que utilizó fueron inapropiadas. Al mismo tiempo, que hizo un llamado a la reflexión y destacó la importancia de escuchar y aprender de quienes tienen más conocimiento sobre estos temas.

"Tras escuchar las palabras de nuestra presidenta, una persona estudiada, que tiene una formación académica mucho más estudiada que yo (...) yo no tengo nada más que decir que tiene razón (...) siempre es importante reprender, y sobre todo escuchar para aprender (...) uno mientras está aprendiendo tiene que escuchar, y mientras más escucha, más aprende".

También agradeció a Sheinbaum por sus comentarios y reconoció la autoridad de la presidenta, destacando su formación académica y su rol como la primera mujer al frente del gobierno de México; por lo que agregó que su postura inicial sobre el uso de expresiones despectivas era equivocada y que ahora se comprometería a ser más consciente de sus palabras en el futuro.

"Al final yo soy un mexicano más(...) yo me siento un tanto no merecedor de que me nombre en la mañanera, aunque no sea de la mejor manera, pues yo acepto lo que me está ordenando".

Además, aprovechó la oportunidad para señalar que la grafología, a su juicio, no debe considerarse una ciencia. Reiteró sus críticas a la práctica, argumentando que muchos grafólogos son "charlatanes" que defraudan a las personas que buscan sus servicios; por lo que citó las declaraciones de Sheinbaum, quien comparo la grafología con los horóscopos, sugiriendo que ambas carecen de bases científicas.

"Si te lo está diciendo una autoridad como la presidenta de un país (...) me gustaría que esta misma actitud de aceptar errores, consejos, la tomaran otras personas. Como cuando la presidenta dijo que la grafología es como los horóscopos, deberían aceptar y tomar conciencia".