Movimiento Ciudadano conmemora con diferentes actividades el Día Internacional de la Mujer

En marco del Día Internacional de la Mujer, más de cien mujeres de todo el estado de Durango se dieron cita en Gómez Palacio para participar en el evento Vivas, Libres y en Movimiento, como parte de las acciones prioritarias para MC, informó Omar Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Mar Grecia Oliva, delegada estatal de Mujeres en Movimiento Durango, destacó la importancia de este evento sin precedentes en la entidad. “Estamos muy contentas porque reunimos a más de cien mujeres de todo el estado en este evento que simboliza la lucha por nuestra libertad, nuestros derechos y nuestro lugar en la sociedad. La fuerza lagunera necesita que las mujeres sepan que aquí nos queremos libres y en movimiento”, señaló.

El encuentro contó con la presencia de Patricia Mercado, diputada federal y ex candidata presidencial por Movimiento Ciudadano; así como de Lidia Rojas Fabro, Vicecoordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento y regidora en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, quien ha destacado por su trayectoria política a pesar de su juventud.

Durante el evento, se enfatizó la necesidad de descentralizar los esfuerzos y llevar este tipo de encuentros a todos los municipios del estado, para que más mujeres se sumen a la lucha por la equidad y el acceso a espacios de toma de decisiones.

“Hoy alzamos la voz por la vida, por la libertad y por el amor que nos merecemos todas las mujeres de Gómez Palacio, de La Laguna y de todo Durango. En esta fecha tan importante, levantamos el corazón y este movimiento para decir que es tiempo de vivir libres y sin miedo. Exigimos justicia, seguridad y un Estado que garantice nuestros derechos”, expresó Mar Grecia.

Las participantes coincidieron en que la lucha por los derechos de las mujeres debe mantenerse como una prioridad en la agenda pública y política. Además, se hizo un llamado a seguir promoviendo espacios de representación para las mujeres en todos los niveles de gobierno y en la sociedad.

Oliva concluyó al destacar el mensaje claro y contundente del encuentro: “La fuerza de las mujeres es la fuerza que mueve a Durango y la que mueve a México”.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a mujeres laguneras que han luchado por el reconocimiento de los derechos y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

*En MC vamos con agenda legislativa para el reconocimiento de los derechos de las mujeres: Patricia Mercado.

En marco del Día Internacional de la Mujer la Diputada brinda conferencia en Gómez Palacio, como parte de las acciones prioritarias que la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano.

En marco de la magna conferencia “Vivas, libres y en Movimiento”, organizada por la Delegación Estatal de Mujeres en Movimiento, a cargo de Mar Grecia Oliva, la diputada federal y excandidata presidencial de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, destacó que desde MC se impulsan diversas iniciativas legislativas para cerrar brechas de desigualdad, entre ellas la distribución equitativa del trabajo de cuidados, la reducción de la brecha salarial y el acceso a servicios de aborto seguro.

También mencionó la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda para las mujeres, un sector que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder a este derecho.

“La riqueza no es solo dinero, también es tiempo, y está injustamente distribuido entre empleadores y trabajadores, entre mujeres y hombres. Por eso, es fundamental impulsar una agenda de reducción de la jornada laboral”, señaló.

Recordó la importancia de reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en materia de igualdad de género. Subrayó que, si bien las mujeres han conquistado derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la participación política, aún enfrentan una carga desproporcionada en las responsabilidades del cuidado.

“Debemos detenernos a ver cuál es la agenda pendiente. No hemos logrado conquistar todos los derechos. Seguimos muy ancladas en la responsabilidad del cuidado de los vulnerables: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores dependientes. Si no resolvemos que ese trabajo se distribuya entre el Estado, el sector privado, la comunidad, hombres y mujeres, el peso sigue recayendo sobre nosotras. Esto nos limita y no nos permite una total liberación de nuestra energía, de nuestras decisiones”, explicó Mercado.

En la Charla que brindó a más de 100 mujeres que asistieron de diversas partes de Durango, Patricia Mercado habló sobre la importancia de plantear reformas legislativas e inversión presupuestal para lograr una mejor distribución de los cuidados y garantizar que las mujeres accedan plenamente a sus derechos. También resaltó que el 8 de marzo es una fecha clave para reflexionar sobre los avances en materia de derechos de las mujeres y los retos que aún persisten en el país.

“En México, la participación política de las mujeres es grandísima. Desde una presidenta mujer hasta regidoras, presidentas municipales, gobernadoras y un Congreso de la Unión paritario. Pero debemos preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo para que la vida de las mujeres sea una vida de reconocimiento de sus derechos y decisiones?”, cuestionó.

Concluyó al enfatizar sobre la importancia de la reducción de la jornada laboral como un tema clave en la agenda de su partido.