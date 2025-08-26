Motociclistas y repartidores más seguros con cascos y chalecos en Gómez Palacio

Durante la presente administración municipal, presidida por la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, se implementaron acciones para proteger la vida y la integridad de motociclistas y repartidores de alimentos, sectores que diariamente enfrentan riesgos al desempeñar sus actividades en la vía pública.

A través del programa “Salvando Vidas”, se promovió una cultura vial responsable y solidaria, entregando de manera gratuita más de 500 cascos y chalecos reflejantes a personas que no contaban con los recursos para adquirir este equipo de protección.

Con estas acciones no solo se fomenta la prevención de accidentes, sino que también se brinda tranquilidad a cientos de familias que dependen del trabajo de los motociclistas, garantizando que regresen con seguridad a sus hogares.

Asimismo, la Dirección de Tránsito y Vialidad fue fortalecida con nuevas unidades, uniformes y equipo operativo para sus elementos, lo que ha permitido ofrecer un servicio más cercano, eficiente y digno hacia la ciudadanía.

Como parte de la estrategia integral, se impartieron capacitaciones en empresas e instituciones públicas que utilizan motocicletas como herramienta de trabajo, promoviendo prácticas de manejo seguro, conducción defensiva y respeto a las normas de tránsito.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, reconoció el respaldo del Estado para facilitar la regularización de motocicletas, así como el trámite de licencias y placas, medidas que contribuyen a dar certeza legal y mayor seguridad a los conductores.

“Con este programa buscamos cuidar lo más valioso: la vida de nuestra gente”, destacó la presidenta municipal, refrendando así su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas las familias gomezpalatinas.