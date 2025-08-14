Torreón REGRESO A CLASES Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación

Motociclista termina en el hospital luego de ser impactado por camioneta

Motociclista termina en el hospital luego de ser impactado por camioneta

Motociclista termina en el hospital luego de ser impactado por camioneta

Motociclista termina en el hospital luego de ser impactado por el conductor de una camioneta, los daños materiales fueron estimados en 20 mil pesos.

El accidente se registró alrededor de las 9:50 horas de la mañana del jueves en la calzada Industrias, del fraccionamiento, La Fe de Torreón.

En el accidente participará un Carlos de 71 años de edad conductor de una camioneta de la marca Ford línea Ranger en color negro modelo 1999 y Brandon de 18 años de edad conductor de una motocicleta de la marca Itálika FT 125, en color negro modelo 2025.

De acuerdo con el informe de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, el accidente sucedió cuando el conductor de la camioneta se desplazaba sobre la calzada de Industrias en dirección de norte a sur y al girar a su costado izquierdo, cortó la circulación del motociclista que terminó por impactarse contra la camioneta para después salir proyectado de la moto y terminar lesionado en el pavimento.


Al lugar del percance acudieron agentes de Tránsito y Vialidad, quienes abanderaron el área, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención médica al motociclista y el conductor de la camioneta, requiriendo su traslado al hospital ya que el motociclista terminó con la rodilla derecha fracturada.


En el lugar del accidente se presentaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien realizaron la detención del conductor de la camioneta, por su responsabilidad en el percance y las lesiones que sufrió el motociclista, por lo que quedó puesto a disposición de la agente del Ministerio Público, encargado determinar su situación legal en las próximas horas.


Tanto la camioneta del probable responsable como la motocicleta del afectado fueron removidas del lugar con apoyo de una grúa y depositada en las instalaciones del corralón oficial, donde permanecer en bajo resguardo hasta que concluya la indagatoria.


               
               


               

               
               

               
               
               
