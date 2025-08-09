Policiaca Accidentes viales Robos Policiaca Seguridad FALLECIMIENTOS

Motociclista lesionado tras choque contra automóvil en el bulevar Revolución

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La mañana de este sábado se registró un accidente vial en el bulevar Revolución, que dejó como saldo a un motociclista con lesiones menores y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 10:41 horas, cuando un automóvil Honda City de color blanco, conducido por Jorge, y una motocicleta Vento de color gris, tripulada por Fernando, colisionaron en la intersección que conecta el retorno del bulevar Revolución con la avenida México.

De acuerdo con las versiones de ambos conductores, cada uno aseguraba tener la luz verde del semáforo en su sentido de circulación: el motociclista transitaba sobre Revolución en dirección de Matamoros a Torreón, mientras que el Honda se desplazaba en sentido contrario. Fue en ese momento que se produjo el impacto, ocasionando que la motocicleta golpeara de lleno contra el costado del automóvil y que el cuerpo del joven motociclista se estrellara contra el parabrisas, provocando daños severos en el vidrio antes de caer al pavimento.

Testigos del hecho solicitaron la presencia de unidades de emergencia a través del número 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención al lesionado, determinando que presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, pero sin lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad se presentaron para realizar las diligencias correspondientes, controlar la circulación vehicular y evitar nuevos incidentes en la zona.


