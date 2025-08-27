Morenistas de Coahuila condenan violencia de Alito Moreno en el Senado

Diputados correspondientes al partido de Morena expresaron esta tarde su rechazo a lo sucedido en la Mesa Directiva del Senado, cuando una disputa entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña se hizo presente.

Esta tarde, el coordinador del PRI, Alito Moreno y el presidente del senado, Gerardo Fernández Noroña, fueron los protagonistas de una disputa en la última sesión del Comité Permanente que derivó en empujones, golpes y una ola de opiniones divididas con lo sucedido en el recinto.

Tras la trifulca, Moreno señaló que encaró a Noroña por no haberle otorgado la palabra a los priistas en toda la sesión, por lo que mientras sonaba el Himno Nacional, este se subió a la tribuna y le reclamó por ignorar sus peticiones, de manera que los ánimos se calentaron y escalaron a lo físico.

Morenistas de Coahuila muestran su respaldo a Noroña y reprueban lo hecho por Alito Moreno

Posteriormente a lo sucedido y las declaraciones brindadas por ambas partes, diputados de Morena en Coahuila como Luis Fernando Salazar, Antonio Attolini Murra y Cintia Cuevas, se hicieron presentes en redes sociales para reprobar lo hecho por el representante del PRI, esto mientras muestran su apoyo a Fernández Noroña.

"Este es un hecho sin precedente en la historia del país, golpear al compañero presidente del senado de la República y a un camarógrafo en la entonación del Himno Nacional, claramente es un delito descarado, una violación al código penal federal y una vergüenza nacional", señaló Fernando Salazar.

De igual manera, la Diputada Federal por Torreón, Cintia Cuevas, hizo lo propio en un video señalando que dicho acto no debe quedar impune.

"Esta es la derecha, esta es la oposición, estos son los que no han podido convencer al pueblo de México con argumentos y han tenido que recurrir a los golpes, la agresión de Alito Moreno contra nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, es reprobable, es un acto que no debe quedar sin consecuencias, pero es también un reflejo de una oposición que nunca más volverá a gobernar nuestro país", señaló Cuevas.

"Esto ya es muy bajo incluso para ti", señala Attolini Murra

Para concluir, Antonio Attolini Murra rechazó lo hecho por Alejandro Moreno asegurando que agarrarse a los golpes con el presidente del senado ya es "caer muy bajo".