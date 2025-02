Morena y aliados avalan listas de candidatos a la elección judicial

Con el voto en contra de la oposición y acusaciones de perfiles afines al gobierno y la instauración del "Cártel del Virrey Zaldívar", las bancadas de Morena y aliados, en la Cámara de Diputados, aprobaron por mayoría de votos la lista del Poder Legislativo de quienes serán candidatas y candidatos a ministros, Jueces, y magistrados del Poder Judicial.

La lista quedó aprobada por 321 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM , así como 112 sufragios en contra del PRI, PAN y MC , además de una abstención de la diputada de Morena y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero.

Durante el debate, la diputada emecista, Laura Ballesteros, denunció que las tómbolas para elegir candidaturas al Poder Judicial fueron una completa simulación.

"Se les advirtió a todos que esto pasaría y ustedes dijeron que no, y por si no hubiera pruebas de que Morena quiere posicionar a su estructura en el poder judicial, aquí están muchos ejemplos, como María Estela Ríos González exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o Eduardo Santillán que fue diputado de Morena en la Ciudad de México, o Esteban Martínez Mejía, representante suplente de Morena ante el INE. Esto no le sirve al país, ni al futuro de México", acusó.