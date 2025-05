Morena solicitará la presencia de la Guardia Nacional durante próximas elecciones

La presienta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Luisa María Alcalde Luján existe la confianza de que este 1 de junio Durango se “pinte de guinda” ante los resultados de las últimas encuestas que se realizan por empresas encuestadoras registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, llamó a no confiarse y a la ciudadanía, pidió salir a votar para que “gane la democracia”.

La visita de la dirigencia nacional obedeció al cierre de campaña tanto de la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PVEM, PT) Betzabé Martínez Arango, como de Ciudad Lerdo, Flora Leal programadas para este sábado.

Alcalde Luján en conferencia de prensa previo a los eventos de cierre, compartió que en el caso de Lerdo, Flora Lean presenta un 47.5 por ciento de preferencia frente a un segundo lugar del “PRIAN” con un 38.8 por ciento; en tanto que en Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, registra un 44 por ciento frente a un “lejano segundo y tercer lugar que están empatados, con un 26 por ciento PRIAN y Movimiento Ciudadano que son lo mismo prácticamente”, dijo.

“Creemos que hoy podemos decir que Durango es un territorio que se pintará de guinda, en los 39 municipios hay grandes posibilidades de ganar, ha avanzado mucho nuestro movimiento por una razón, las duranguenses y los duranguenses están muy conscientes de lo que significa el PRIAN y lo que significa Morena, el PRIAN es saqueo, es corrupción, es hipocresía; Morena, es transformación Morena, es gobernar para la gente, para los duranguenses, aquí tenemos el ejemplo de dos mujeres extraordinarias, jóvenes, echadas para adelante, pero sobre todo honestas porque la gente lo exige, pide a gritos, son unos gobiernos honrados”, comentó la dirigente nacional.

Aunque llamó a no confiarse: “No debemos confiarnos, hoy lo que debemos hacer es un llamado a todas las duranguenses a que salgan a votar, va a haber una jornada tranquila alegre, vamos todos a salir y llenar las casillas que gane la democracia, que gane la participación de todas y todos… Hoy venimos también a decirle a la gente que no nos confiemos que hay que cuidar todas las casillas, que conocemos muy bien los trucos y las trampas del PRIAN y que cuando se ponen nerviosos, cuando empiezan a ver que la gente está saliendo a votar, empieza la intimidación, la compra de votos, todo eso que les conocemos en todo el país. Sabemos que no es la excepción en el caso de Durango”.

Sobre las condiciones para la Jornada Electoral del 1 de junio, Alcalde Luján dijo que desde el partido Morena se solicitó la presencia de la Guardia Nacional tanto durante la veda electoral como durante la jornada, debido a la confianza que tiene la ciudadanía a la corporación.