Morena lanza estrategia nacional con más de 70 mil comités seccionales; Coahuila, prioridad rumbo a 2026

El partido busca consolidar la Cuarta Transformación con organización territorial desde las comunidades

Morena inició este domingo su estrategia de organización territorial más amplia hasta la fecha, con la meta de conformar más de 70,000 comités seccionales en todo México. El objetivo, según la dirigencia, es fortalecer el trabajo político desde comunidades, barrios y colonias para “construir la Cuarta Transformación desde abajo y con el pueblo”.

En el caso de Coahuila, la estrategia adquiere un carácter especial: será el único estado con elecciones en 2026. Por ello, el partido planea instalar un comité activo en cada sección electoral, en coordinación con la dirigencia nacional.

El diputado Antonio Attolini Murra aseguró que este despliegue busca acabar con décadas de dominio político local.

“Con invencible organización derrotaremos a la mafia neoliberal que ha gobernado Coahuila. Este esfuerzo no es solo una tarea de partido, es un compromiso con la historia y con el pueblo”, afirmó.



El proceso de integración contempla convocar a militantes, simpatizantes y ciudadanos comprometidos para elaborar planes de trabajo comunitarios y promover la participación ciudadana.




Morena invitó a la población a ubicar su sección electoral en la credencial de elector, ingresar al portal www.morena.org y consultar la fecha, hora y lugar de la asamblea correspondiente, con el fin de sumarse a la conformación de los comités.


La dirigencia nacional subrayó que el avance hacia 2026 estará respaldado por la organización popular y la unidad, con el propósito de defender los logros alcanzados y profundizar el proyecto político que impulsa el partido en el país.




               
               


               

               
               

               
               
               
Morena lanza estrategia nacional con más de 70 mil comités seccionales; Coahuila, prioridad rumbo a 2026


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx