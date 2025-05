Morena es una amenaza para la Seguridad: Diputada priísta Paola Gárate

"Es una amenaza real. No es un rollo. No es una especulación. Vean Sinaloa. Esto no es un golpeteo, vivimos entre las balas y es complicidad del gobierno de Morena", aseguró la diputada priísta de sinaloense Paola Gárate, coordinadora de la Primera Circunscripción, quien acompañó a Carlos Taboada, presidente del PRI local, en esta rueda de prensa y puso como ejemplo el estado de Sinaloa donde el gobernador es emanado de Morena y donde asegura que pese a los graves problemas de seguridad que enfrenta la entidad el mandatario finge que no pasa absolutamente nada.

La diputada priista dijo que el candidato a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, por la Coalición PRI-PAN Unidad y Grandeza, Raúl Meraz, garantiza la seguridad pública para los ciudadanos y que tiene una plataforma de propuestas en esta materia, para poder preservar la tranquilidad para los ciudadanos, ya que es un candidato que sí nació en Gómez Palacio y conoce bien sus necesidades.

En su visita a La Laguna, la legisladora sinaloense fue clara al señalar que en casi todo el país, se vive un clima de inseguridad y violencia, debido al estado fallido y la estrategia inexistente del gobierno federal. Dijo que los estados donde hay administraciones morenistas se están incendiando debido a la inseguridad que generan, como ocurre en Zacatecas y en su natal Sinaloa

Recordó la legisladora, que votar por Morena es cambiar la tranquilidad y seguridad con las que se vive en la Comarca Lagunera de Durango, por la violencia con la que se vive en los lugares como Sinaloa, donde los ciudadanos viven con mucho miedo.

Las administraciones morenistas se caracterizan por no saber gobernar ni garantizar la inseguridad, además de generar pobreza, clientelismo político y seguir obligando a la población a votar por ellos.