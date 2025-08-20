Morena deja en total opacidad gastos de Andy López, el hijo del expresidente

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, también conocido como "Andy", realizó 96 viajes a diversos puntos del país; sin embargo, el partido que fundó su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se negó a transparentar los gastos y montos de cada uno. "Andy" ha subido las giras a su perfil verificado de Instagram.

Los viajes han sido para reunirse con coordinadores operativos territoriales a fin de apoyar las campañas de algunos candidatos o para formalizar la afiliación de gobernadores al partido, entre otras actividades.

A través de una solicitud de información realizada desde febrero, periodistas de este medio le pidieron a Morena copia de todos los comprobantes de viaje y viáticos realizados por o para el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional desde la fecha en que asumió el cargo. En su respuesta de abril, el partido rechazó entregar la documentación con el argumento de que este tipo de gastos son "información de carácter público" disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Morena dio instrucciones para ingresar al sitio web de la PNT, donde todo organismo que recibe recursos públicos debe reportar sus gastos de representación de manera accesible a la ciudadanía, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia. Sin embargo, la información sobre los gastos que ha hecho el hijo de López Obrador no aparece.

Esta falta de información impide conocer qué vehículo utilizó López Beltrán para trasladarse a los estados, si viajó en avión público o privado, en dónde se hospedó y cuánto pagó por ello; cuánto por alimentos, cuánto por gasolina, cuánto por cualquier otro concepto vinculado a su actividad partidista financiada con recursos públicos de los mexicanos.

Una revisión a solicitudes de transparencia efectuadas por ciudadanos a Morena y enfocadas en las actividades de López Beltrán dan cuenta del mismo mecanismo utilizado por el partido: remitir a la PNT, pero en la plataforma la información sobre su desempeño no aparece. En otros casos, como la solicitud de copia digital del nombramiento del hijo del expresidente, se remite a la página web de Morena, que tampoco está actualizada.

En octubre de 2024, al hijo de López Obrador se le vio en Puebla para el arranque de su primera gira nacional en representación de Morena; en noviembre, en Jalisco; en diciembre acudió a Coahuila, donde sigue gobernando el PRI; en enero de 2025, a Michoacán, y en febrero, a Tabasco, su tierra.

Pasó dos meses en Durango. Sus publicaciones son muestra de las actividades del 9 de abril al 28 de mayo. Estuvo en campañas de presidentes municipales, síndicos y regidores. En sus redes reportó visitas a Guanaceví y Tepehuanes, al noreste del estado; pasó por San Bernardo, Santa María del Oro e Indé; respaldó a la candidata de Morena en Santiago Papasquiaro. Ningún gasto vinculado a su recorrido de 50 días aparece en el listado puesto a disposición de la ciudadanía.

En julio, sobre su cuarta visita a Veracruz, dijo: "Hoy llegamos al puerto de Veracruz para evaluar la estructura estatal. Revisamos los avances en nuestro sistema de afiliación y el cumplimiento de las metas establecidas".

La última publicación del perfil de Instagram de López Beltrán muestra un mensaje a la opinión pública, tras darse a conocer que estaba de vacaciones en Japón. Informó ahí que "con mis propios recursos, decidí salir de vacaciones a Japón luego de extenuantes jornadas de trabajo" y reconoció haber pagado 7 mil 500 pesos diarios de hospedaje en un hotel que incluía desayuno. Su estancia en Japón duró 14 días. "La austeridad es un asunto de principios", expresó en su comunicado del 5 de agosto.