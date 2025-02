Monterrey vs Santos: ¿Sergio Ramos jugará contra los Guerreros el próximo domingo?

Sergio Ramos ya disputó su primer partido en México y tiene encantados a sus aficionados.

Santos volvió a ser el equipo que se encuentra hasta el fondo de la tabla general luego de que Atlético de San Luis le ganara a Chivas el pasado miércoles bajo un marcador de tres goles por uno, encuentro donde el "Chicharito" Hernández fue duramente criticado tras "mandar a callar" a los aficionados potosinos mientras iba perdiendo en el mercador.

Tras la vuelta al sótano, Santos tiene en frente un compromiso vital no solamente para abandonar el último lugar de la tabla, sino para comenzar a sumar puntos y alcanzar un lugar dentro del repechaje, pues el Clausura 2025 ya alcanzó la mitad de duración de la fase regular.

El partido de la jornada 10 no solamente sería vital para Santos, también lo sería para Rayados, pues el medio argentino "Olé", informó que el puesto de Martín Demichelis como entrenador estaría en peligro si llega a perder contra el equipo de La Laguna, esto supuestamente por los resultados entregados al día de hoy en el Clausura 2025.

¿Sergio Ramos jugará contra Santos Laguna?

Tal y como dijo Demichelis, Sergio Ramos no es la solución a los problemas de Monterrey, pero sí una gran ayuda, el defensa español no fue alineado para el anterior duelo de Rayados donde perdió contra Mazatlán, esto como prevención y no exceder el esfuerzo físico de Ramos tras 8 meses sin estar en las canchas.

Por otro lado, es prácticamente un hecho que el ex defensa de Real Madrid será alineado para el duelo contra los Guerreros, Ramos tuvo su debut el fin de semana pasado contra Atlético de San Luis, descansó en la jornada entre semana contra Mazatlán y este volverá a la carga el próximo domingo en el "Gigante de Acero".

Con ello, será hasta el 2 de marzo cuando se observe el rendimiento de los Guerreros contra un Rayados que busca no volver a caer.