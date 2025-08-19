Nacional Elecciones Judiciales Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico INAPAM Agresiones

Monreal defiende a magistrados del Tribunal Electoral por restituir a candidatos judiciales 'reprobados'

Aseguró incluso que los tres serán recordados por sus méritos

EL SIGLO

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, abordó las decisiones del Tribunal Electoral que obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a entregar constancias a candidatos judiciales que no cumplían con el promedio requerido por la ley o por cuestiones de paridad serán jueces, magistrados y ministros. 

Monreal señaló que es en acatamiento a una resolución del Tribunal, la cual calificó de correcta y manifestó tener una “buena opinión” de los magistrados que votaron a favor de la resolución.

- Felipe de la Mata: “Un jurista muy consistente, un hombre con capacidad jurídica y con cocimiento amplio en la materia constitucional y legal”.

- Felipe Fuentes: “Es un magistrado con carácter, con capacidad constitucional-jurídica, con rigor en materia de aplicar la legalidad”

- Mónica Soto: “Una mujer con carácter, una mujer con convicciones firmes”.


Declaró que estos tres jueces electorales han resistido tentaciones y presiones de todo tipo y cuya actitud recia y carácter firme, “han logrado que la Constitución se respete y la legalidad impere”. 


Aseguró incluso que los tres serán recordados por sus méritos y actitud en la resolución de temas polémicos, difíciles... donde predominó la verticalidad, la honestidad intelectual y su capacidad jurídica-constitucional de aplicar la ley.


Al ser cuestionado si abordó los viajes y lujos de distintas figuras de Morena durante la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, Monreal negó que se tocara el tema y planteó que sólo se discutió la agenda legislativa que se presentará al iniciar el nuevo periodo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: TEPJF Mónica Soto Felipe Fuentes Felipe de la Mata Elecciones Judiciales

               


