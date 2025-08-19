Monreal defiende a magistrados del Tribunal Electoral por restituir a candidatos judiciales 'reprobados'

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, abordó las decisiones del Tribunal Electoral que obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a entregar constancias a candidatos judiciales que no cumplían con el promedio requerido por la ley o por cuestiones de paridad serán jueces, magistrados y ministros.

Monreal señaló que es en acatamiento a una resolución del Tribunal, la cual calificó de correcta y manifestó tener una “buena opinión” de los magistrados que votaron a favor de la resolución.

- Felipe de la Mata: “Un jurista muy consistente, un hombre con capacidad jurídica y con cocimiento amplio en la materia constitucional y legal”.

- Felipe Fuentes: “Es un magistrado con carácter, con capacidad constitucional-jurídica, con rigor en materia de aplicar la legalidad”

- Mónica Soto: “Una mujer con carácter, una mujer con convicciones firmes”.

Declaró que estos tres jueces electorales han resistido tentaciones y presiones de todo tipo y cuya actitud recia y carácter firme, “han logrado que la Constitución se respete y la legalidad impere”.

Aseguró incluso que los tres serán recordados por sus méritos y actitud en la resolución de temas polémicos, difíciles... donde predominó la verticalidad, la honestidad intelectual y su capacidad jurídica-constitucional de aplicar la ley.

Al ser cuestionado si abordó los viajes y lujos de distintas figuras de Morena durante la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, Monreal negó que se tocara el tema y planteó que sólo se discutió la agenda legislativa que se presentará al iniciar el nuevo periodo.